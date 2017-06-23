الإمارات تعلق على تسريب قطر لمطالب حل الأزمة وتصفه بالمُراهقة

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قام “أنور قرقاش” وزير الشئون الخارجية الإماراتي بالتأكيد على عمق الأزمة التي تعاني منها العلاقات بين الدول العربية وقطر وذلك من خلال قيامها بتسريب المطالب التي توجهت بها الدول العربية، وأكد أن هذه الأزمة ترجع إلى السياسة المتبعة في قطر.

وأضاف “قرقاش” في تصريحات نقلتها “سكاي نيوز” اليوم، أن موقف قطر من المطالب وتسريبها يعد مراهقة من قطر، كما أن هذا سوف يتسبب في إفشال الوساطة، حيث من الضروري أن يكون موقف قطر تجاه تلك الوساطة موقف جاد خالي من المراهقة، و أن استمرار قطر في هذا سوف يتسبب في إفشال تلك الوساطة.

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كما وأضاف أيضا خلال التصريحات، أن ما عانته المنطقة خلال السنوات الماضية من مؤامرات و حق الجيرة له ثمن كبير، بحيث لا يصلح أن تصل البلاد إلى حل لهذا من خلال عواصم الغرب أو وسائل الإعلام أو بيروت أو حتى طهران، هذا وأكد على حقيقة ما تعاني منها قطر من فقدان ثقة.

وأضاف “قرقاش” في نهاية التصريحات التي قام بها، أن المؤامرات التي قد شهدتها المنطقة في الفترة الأخيرة قد لاقت الكثير من الدعم، والذي شمل مجموعة من المنظمات الإرهابية، كما وأضاف أيضا أن الدول العربية لن تقبل استمرار قطر في دور الدعم الذي تقوم به لتلك الجماعات، حيث تقوم قطر بدور الممول و منصة إعلامية و سياسية للجماعات المتطرفة.