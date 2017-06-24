السعودية تحبط محاولة إرهابية بالحرم المكي وسقوط عدد كبير من الجرحى

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ورد أن المملكة العربية السعودية، قد تمكنت مساء يوم أمس الجمعة من إحباط العملية الإرهابية التي استهدفت زوار الحرم المكي، حيث تمكن قوات الأمن السعودية، من إحباط عملية إرهابية قام بها عدد من الأفراد المسلحين بينهم انتحاري، كانت تستهدف الحرم المكي بوجه عام، وزواره بوجه خاص.

جاء أن المكان الذي كان من المقرر أن يتم فيه العملية الإرهابية، كان يجمع عشرات الألوف من المصلين داخل أروقة الحرم المكي، وذلك طبقًا لما ورد عن وزارة الداخلية، على شاشة القناة الإخبارية الرسمية.

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أسفر عن هذا الحادث، إصابة 11 شخصا، بإصابات متفاوتة، حيث أصيب خمسة أفراد من عناصر الشرطة والباقي من المصلين الموجودين بالمكان.

وقد جاءت إصابتهم بجروح متفرقة بسبب سقوط مبنى كان يتكون من ثلاثة طبقات، كان ، حيث اتخذه الإرهابي كحصن له، وقد قالت وزارة الداخلية السعودية، أنها قد تمكنت من اعتقال 5 أفراد من العناصر الإرهابية من بينهم امرأة، في كلاً من مدينتي جدة ومكة المكرمة.

من جهة أخرى، ورد فى بيان وزارة الداخلية السعودية، أن الإرهابيين قد كانوا يتمركزون في 3 مواقع مختلفة بكلاً من مدينة جدة وأجياد وحيي العسيلة بمكة، وكانوا متحصنين بمنزل مكون من 3 أدوار.

وعلى الفور قامت قوات الأمن السعودي، بمحاصرة المنزل من جميع الجهات وتبين أن من ضمن الموجودين انتحاري، وقد كان هذا المنزل في منطقة الحرم المكي، وقد بادر الإنتحارى بإطلاق النار على رجال الأمن بعد أن تمكنوا من محاصرة المكان قبل انهياره.