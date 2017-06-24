قطر تسعى لشراء 10% من الخطوط الجوية الأمريكية

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تقوم الخطوط الجوية التابعة لدولة قطر خلال الفترة الحالية بإجراء مجموعة من المباحثات لإتمام شراء نسبة 10% من الأسهم التابعة للخطوط الجوية الأمريكية، حيث أعلنت قناة “روسيا اليوم” خلال مجموعة من التصريحات أن تلك المباحثات التي تقوم بها قطر تقع في صالحها بطريقة مباشرة.

كما أدى الإعلان القطري عن تلك المباحثات التي تقوم بها إلى حدوث ارتفاعات في الأسهم التابعة للشركة الأمريكية “American Airlines” وقد وصلت تلك الارتفاعات إلى نسبة 3%.

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الجدير بالذكر أنه وفقا للخطة فإن قطر سوف تقوم بشراء ما يصل إلى نسبة 4.75% من الخطوط الجوية الأمريكية كحصة أولية، و تلك الحصة تعتبر أكبر حصة يمكن الحصول عليها بدون اللجوء إلى الحصول عى موافقة من قبل مجلس الإدارة التابع للشركة.

و يأتي هذا الإجراء من قبل قطر وفقا للقوانين الخاصة بالملكية الأجنبية و لا تبيح إلا ببيع نسبة لا تتجاو ال24.9% من حصة الخطوط الجوية.

الجدير بالذكر أن موقف الشركة من تلك المباحثات التي تتم في الفترة الحالية من قبل قطر، قد تمثل في الإعلان الذي صدر من قبل ” دوغ باركر” الرئيس التنفيذي التابع لشركة الخطوط الجوية الأمريكية، و الذي تم توجيهه إلى الموظفين في الشركة، حيث أكد خلاله أن هذا العرض من قبل قطر والذي تسعى من خلاله لشِراء نسبة كبيرة من الخطوط الجوية الخاصة بالشركة لم يلقى حماس كافي من قبل المدراء التنفيذيين للشركة.