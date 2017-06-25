العاهل السعودي يهنئ الامة الاسلامية بعيد الفطر

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صرح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ، في كلمة قام بتوجيهها لأى المواطنيين في المملكة العربية السعودية وإلى كافة الامة الاسلامية قائلا ” ان العيد فرصة عظيمة من اجل ان يتم بث روح التسامح بين المسلميين .

و الجدير بالذكر ان هذه الكلمة قد قام وزير الثقافة و الاعلام السعودي ، عواد بن صالح العواد بألقائها نيابة عن الملك السعودي ، عبر التلفزيون الرسمي للمملكة العربية السعودية ، وذلك وفقا لما تم نقله عن وكالة الاناضول التركية .

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و الجدير بالذكر ان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد قال صرح مضيفا ،بأن الإسلام قد قام بتهذيب النفس الإنسانية في كل أحوالها ، و قد جعل من العيد فرصة عظيمة من اجل ان يتم التواصل ، و لكي يتم بث روح التسامح، و الألفة، و التكامل بين جميع أفراد المجتمع الإسلامي .

و يذكر انه قد تابع قائلا إنه في العيد ، يقوم الغني بالاجادة على الفقير ، بما قد أنعم الله عليه من فضل ، و يصفح المظلوم عن من قام بظلمه ، و تتم صل الرحم بين الاقارب .

كما قام العاهل السعودي بالتنديد من الإرهاب حيث قال ، ان الارهاب يعاني منه العالم بأكمله و قد وصف الارهاب بأنه آفة العصر ، حيث نتج عنه فساد للسكينة و السلام في العالم كله ، بعد ان كان يعيش الجميع بسلام في المجتمعات الآمنة.

و قد صرح منبها أيضا إلى دور المملكة العربية السعودية في خدمة المعتمرين و الحجاج في الأراضي المقدسة ، و قال إنها قد قامت بفتح قلبها لضيوف الرحمن ، و عملت على تسخير كل الإمكانيات لهم و الجهود من اجل راحتهم.

و يذكر انه قام كلا من الدولة الخلجية الاتية، المملكة العربية السعودية ، و الامارات العربية المتحدة ، و مملكة البحريين ، و امارة قطر ، و دولة الكويت ، بأعلان يوم الاحد كأول أيام عيد الفطر ،و لكن قامت سلطنة عمان بأعلان يوم الاثنين كأول ايام عيد الفطر.