ولى العهد السعودى:يحث الازهر على استمرار بذل الجهود للتصدي للإرهاب

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قام شيخ الأزهر الدكتور”أحمد الطيب”،بإجراء مكالمة هاتفية مع ولي العهد السعودي، الأمير “محمد بن سلمان”،أعرب خلالها عن أسفه للمحاولة الإرهابية التى تم إكتشافها بغرض استهداف الحرم المكي. وأضاف “الطيب” خلال الاتصال “أن الأزهر يدين المحاولة الإرهابية الفاشلة التي استهدفت الحرم المكي”. وشدد على “أن وقوف الأزهر إلى جانب المملكة العربية السعودية في محاربة الإرهاب،والتصدي له حتى القضاء عليه واقتلاعه من جذوره” ،وأعرب عن شكره استعداد وجاهزية قوات الأمن السعودية ونجاحها في الوقوف أمام المخطط الإرهابي الإجرامي الآثم .

وفى نفس السياق،عبر ولي العهد عن تقديره وتقدير المملكة العربية السعودية للأزهر و”دوره الهام في بيان حقائق الإسلام ونشر علوم الدين خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها الأمة العربية والإسلامية”وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية .وصرح الأمير سلمان أن”الأمة الإسلامية تعول كثيراً على دور المؤسسات الدينية خلال المرحلة المقبلة”،وأشاد بالجهود التي يقودها شيخ الأزهر في مواجهة الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية والمتطرفة.وكانت فى وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية السعودية،إحباط مخطط إرهابي كان يستهدف الحرم المكي،واعتقال 5 آخرين من عناصر المجموعة التي تمركزت في 3 مواقع في مكة وجدة.

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وتتعرض المملكة العربية السعودية منذ فترة كبيرة لعدد من العمليات الإرهابية تستهدف عدد من المدن والمساجد كان على رأسها المسجد النبوى بالمدينة المنورة والذي تعرض لانفجار كبير على مقربة منه ، وآخرها واقعة الانفجار التى شهدتها منطقة “أجياد المصافي” والتي تقع على مقربة من الحرم المكي .