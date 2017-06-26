“أوغلو” يحذر مصر ودول الخليج المطالبة بإغلاق القاعدة العسكرية فى قطر

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وجه “مولود جاويش أوغلو”، وزير الخارجية التركي، تحذير الى كل من الدول التالية “مصر، والإمارات، والسعودية، والبحرين”، من رد الفعل التركي، إذا طلب منها إغلاق القاعدة العسكرية في دولة قطر، مشيرا إلى أن تركيا ليست دولة عادية.

صرح وزير الخارجية التركي، فى بيان اه عن المطالبة بإغلاق القاعدة العسكرية قائلا: “إن القاعدة التركية في قطر، تهدف لحماية جميع الأشقاء في الخليج”، كما أكد أن على دول الخليج معرفة أن تركيا ليست دولة مثل الآخرين، إذا فكرت النيل منها بسبب خلافات داخلية.

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أكد أوغلو من خلال كلمة ألقاها أثناء فاعليات حفل أقيم اليوم الإثنين، داخل مركز حزب العدالة والتنمية في ولاية أنطاليا بمنطقة إلمالى، بمناسبة حلول عيد الفطر، إن تركيا تفعل كل ما فى وسعها للوصول إلى حل للأوضاع الحالية بين بعض الدول العربية وقطر.

مؤكدا على اهمية ايجاد حل لهذه الأزمة بواسطة تجاذب أطراف الحوار، فى حسب الأناضول، كما أشار “مولود جاويش أوغلو”، إلى أن طلب بإغلاق القاعدة العسكرية التركية في دولة قطر، تعتبر بمثابة انتهاك لهيبة دول أخرى”قطر”، والقانون الدولي، كما أنها تعتبر أفعال تهز كيان الدولتين”تركيا وقطر”.

جدير بالذكر، أن “جاويش أوغلو”، حرص على تأكيد موقف تركيا تجاه الأزمة بأنها تود المشاركة فى إيجاد حل لهذه الأزمة، وترى أن الدول الخليجية بمثابة شقيقات لها، وسوف تظل على موقفها هذا لحل المشكلات بين قطر ودول الخليج.