“غزة تحت القصف” هاشتاج يحتل المركز الأول عالميًا بعد قصف الاحتلال منذ قليل لفلسطين

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احتل منذ قليل هاشتاج “غزة تحت القصف”، الذي شنه رواد مواقع التواصل الإجتماعي تويتر، المركز الأول فى قائمة الهاشتاجات الأكثر رواجًا اليوم الثلاثاء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” على مستوى هاشتاجات العالم أجمع.

قام رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر بعد فترة قصيرة من قصف فلسطين المحتلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث قام الاحتلال بقصف عدة مواقع مختلفة في غزة، تحت هاشتاج غزة تحت القصف.

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استهدف عدد من الغارات عدة مواقع فى غرب مدينة غزة الفلسطينية، وبعد الإعلان عن هذا القصف تفاعل عدد كبير من رواد موقع التدوينات القصيرة تويتر مع الهاشتاج، وقام الرواد بالتعليق على الهاشتاج والاعتراض عما يحدث فى فلسطين المحتلة من جهة، وقام آخرين بالدعاء لصالح أهالى مدينة غزة المحتلة.

قال أحد المغردين على موقع التدوينات القصيرة: ” يارب سلبوا منهم فرحة العيد فأسلب منهم يا عظيم الراحة”، وأكمل قائلاً: “وانزع من قلوبهم السعادة يارب عليك بالظالمين إنك على كل شيء قدير”.

وقال حساب أخر على موقع تويتر: “حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم عليك بمن قصف اخواننا في غزه”، وتابع قائلاً: “اللهم اكشف سترهم وأضعف قوتهم وشتت شملهم واجعل تدبيرهم تدميرًا لهم”.

وغرد متابع آخر على موقع التدوينات القصيرة تويتر: ” اللهم عليك بالصهاينة ومن معهم ومن سهل لهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا”، وختم دعائه قائلاً: “وارحم عبادك المستضعفين والطف بهم”.