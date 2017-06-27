اسرائيل تشن غارات جوية على غزة

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قام الجيش الاسرائيلي بشن غارات جوية على عدد من المواقع في قطاع غزة ، و جاء ذلك كرد على الصاروخ الذي تم اطلاقه في مساء يوم الاثنين من القطاع الفلسطيني على جنوب اسرائيل ، و الجدير بالذكر ان الصاروخ الفلسطيني لم يتسبب في سقوط اي اصابات او وقوع اي اضرار مادية خلال سقوطه على الاراضي المحتلة.

و يذكران الجيش الاسرائيلي كان قد صرح في تقرير له ان الصاروخ تم انفجاره في منطقة شعار هانيغيف.

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و في وقت لاحق قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بالاعلان عن انه قام بشن غارات جوية على قطاع غزة كرد على هذا الصاروخ.

و يذكر ان الغارات قد قاموا بأستهداف ثلاثة مواقع على الاقل في القطاع المحاصر ، و ذلك وفقا للسلطات الفلسطنية.

و الجدير بالذكر انه وفقا لجيش الاحتلال الاسرائيلي فان طائرتين تابعتين لجيش الاحتلال الاسرائيلي ، قاموا بأستهداف منشأتين عسكريتين ، يتبعون منظمة حماس .

و من جهه اخرى تم التأكيد من قبل وزارة الصحة في غزة ، انه لم يرد اي انباء عن وقوع اصابات بسبب هذه الغارات.

و لكن كان هناك شهود برؤية رجل واحد على الاقل تغطيه الدماء بالقرب من اماكن الانفجار في قطاع غزة.

و يذكر انه امر نادر ان تقوم جهة ما بإعلان مسؤليتها عن عملية اطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني المحاصر على اسرائيل ، و لكن في الغالب ما تكون هذه الهجمات منتمية الى جماعات اسلامية متشددة.

و من الجانب الاخر فأن الكيان الاسرائيلي يقوم بتحميل حركة حماس المسؤولية عن هذه الهجمات ، و ذلك لانها هي من تسيطر على قطاع غزة ، و يكون الرد من اسرائيل انتقائي حيث تستهدف الهجمات مواقع لكتائب عز الدين القسام ، الذي تعد الجناح العسكري لحماس ، و منذ حرب عام 2014 يسري وقف خفيف لاطلاق النار بين كلا من اسرائيل و حماس.

و الجدير بالذكر انه منذ سيطرت حماس على قطاع غزة عام 2007 حدثت 3 حروب مدمرة ما بين عاميين 2008 و 2014 مابين كلا من اسرائيل و حماس .