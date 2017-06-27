اسرائيل تشن غارات جوية على غزة

آخر تحديث: شئون عربية
اسرائيل تشن غارات جوية على غزة
"غزة تحت القصف" هاشتاج يحتل المركز الأول عالميًا بعد قصف الاحتلال منذ قليل لفلسطين

قام الجيش الاسرائيلي بشن غارات جوية على عدد من المواقع في قطاع غزة ، و جاء ذلك كرد على الصاروخ الذي تم اطلاقه في مساء يوم الاثنين من القطاع الفلسطيني على جنوب اسرائيل ، و الجدير بالذكر ان الصاروخ الفلسطيني لم يتسبب في سقوط اي اصابات او وقوع اي اضرار مادية خلال سقوطه على الاراضي المحتلة.

و يذكران الجيش الاسرائيلي كان قد صرح في تقرير له ان الصاروخ تم انفجاره في منطقة شعار هانيغيف.

و في وقت لاحق قام جيش الاحتلال الاسرائيلي بالاعلان عن انه قام بشن غارات جوية على قطاع غزة كرد على هذا الصاروخ.

و يذكر ان الغارات قد قاموا بأستهداف ثلاثة مواقع على الاقل في القطاع المحاصر ، و ذلك وفقا للسلطات الفلسطنية.

و الجدير بالذكر انه وفقا لجيش الاحتلال الاسرائيلي فان طائرتين تابعتين لجيش الاحتلال الاسرائيلي ، قاموا بأستهداف منشأتين عسكريتين ، يتبعون منظمة حماس .

و من جهه اخرى تم التأكيد من قبل وزارة الصحة في غزة ، انه لم يرد اي انباء عن وقوع اصابات بسبب هذه الغارات.

و لكن كان هناك شهود برؤية رجل واحد على الاقل تغطيه الدماء بالقرب من اماكن الانفجار في قطاع غزة.

و يذكر انه امر نادر ان تقوم جهة ما بإعلان مسؤليتها عن عملية اطلاق صاروخ من القطاع الفلسطيني المحاصر على اسرائيل ، و لكن في الغالب ما تكون هذه الهجمات منتمية الى جماعات اسلامية متشددة.

و من الجانب الاخر فأن الكيان الاسرائيلي يقوم بتحميل حركة حماس المسؤولية عن هذه الهجمات ، و ذلك لانها هي من تسيطر على قطاع غزة ، و يكون الرد من اسرائيل انتقائي حيث تستهدف الهجمات مواقع لكتائب عز الدين القسام ، الذي تعد الجناح العسكري لحماس ، و منذ حرب عام 2014 يسري وقف خفيف لاطلاق النار بين كلا من اسرائيل و حماس.
و الجدير بالذكر انه منذ سيطرت حماس على قطاع غزة عام 2007 حدثت 3 حروب مدمرة ما بين عاميين 2008 و 2014 مابين كلا من اسرائيل و حماس .