محادثات بين الخليج والولايات المتحدة لاجل حل الازمة القطرية

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قام عدد من كبار الدبلوماسيين الخليجيين بعمل محادثات مع وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ، و ذلك خلال يوم الثلاثاء في العاصمة الامريكية واشنطن ، و كانت اللقاءات لاجل السعي الامريكي لحل الأزمة الحالية بين قطر و عدد من دول الخليج ،و في الوقت ذاته يظهر تشدد في موقف المملكة العربية السعودية بخصوص هذه القضية.

و يذكر انه قبل انتهاء أسبوع ” المهلة المقرر للموافقة على الطلبات من الجانب القطري” من معاد تنفيذ قطر قائمة مطالب تم تسلمها من الدول المقاطعة لها وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، أجرى وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون بعض محادثات مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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و الجدير بالذكر انه قبل انتهاء الاجتماع، قام وزير الخارجية الاميركي بلقاء الوزير الكويتي للشؤون الحكومية الشيخ محمد عبدالله الصباح ، الذي تأخذ بلاده دور الوسيط في هذه الأزمة.

و يذكر ان لائحة المطالب التي تسلمتها قطر الاسبوع الماضي عن طريق الكويت ، تتضمن 13 مطلبا احدهم إغلاق قناة الجزيرة الفضائية ، و ان تقوم قطر بتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع إيران و ايضا إغلاق قاعدة عسكرية تركية متواجدة على الاراضي القطرية ، كما قامت كلا من المملكة العربية السعودية و مملكة البحرين و الامارات العربية المتحدة و جمهورية مصر العربية بقطع العلاقات مع جماعة الاخوان المسلمين و حزب الله و تنظيم القاعدة و تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي ، و قاموا بتسليم شخصيات معارضة مطلوبة في هذه الدول.

و يذكر انه من الواضح ان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير ، الموجود ايضا في العاصمة الامريكية واشنطن غير مستعد لتقديم اي تنازل يخص الأزمة المستمرة منذ حوالي ثلاثة أسابيع ، و يعد الهدف منها عزل قطر ، إذ حدث ان تم إغلاق المنافذ التجارية والحدودية بسبب فرض جيرانها الخليجيون.

و غرد الجبير على موقع التواصل الاجتماعي تويتر قائلا انه لا تفاوض مع قطر بخصوص قائمة المطالب ، وصرح انه بأستطاعة قطر ان تأخذ قرار لاجل التوقف عن دعم التطرف والإرهاب