أمير الكويت يتسلم رد قطر على مطالب دول الحصار

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تسلم الأمير الكويتي الشيخ صباح الأحمد الجابر اليوم الإثنين الموافق الثالث من يوليو رد من دولة قطر على المطالب التي قامت دول الحصار بطلبها منها ، وكان ذلك عندما قام الأمير الكويتي باستضافة وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الـ ثاني.

قد قام الوزير القطري بتسليم الأمير الكويتي رسالة من أمير قطر تميم بن حمد فيها رد على كل المطالب التي تم وضعها من قبل دول الحصار و هما “جمهورية مصر العربية، و المملكة العربية السعودية، و الإمارات، و البحرين، وموريتانيا ، و جزر القمر”، حيث تم تسليم المطالب من قبل لدولة الكويت الوسيط بينهم و بين قطر و كان ذلك خلال أواخر الشهر الماضي و التي قامت الكويت بطلب إعطاء فرصة للرد لمدة يومين وكان نهاية هذه المهلة في بداية صباح اليوم الاثنين.

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و لم يصل أي تفاصيل عن محتوى رد دولة قطر على المطالب و لكن تم التصريح من قبل محمد المسفر و هو أستاذ للعلوم السياسية بجامعة قطر في حديث له أن قطر على استعداد في أن تقوم بالنقاش في مطالب دول الحصار لكنه غير مقبول التحدث و التناقش فيما يخص القضايا السيادية، ومن بين حواره تم استكشاف ما هي القضايا السيادية التي تحدث عنها وهي فيما يخص ” الاتفاقات العسكرية بين قطر و دولة تركيا، و ما يخص قناة الجزيرة وما تقوم ببثه، و علاقة قطر بإيران وما يخص اللجوء السياسي لبعض الدول”.

و قد صرح خالد العطية وزير الدفاع القطري في حديث له أن بلاده على أتم استعداد لأن تقوم بالدفاع عن نفسها أمام دول الحصار إذا لزم الأمر تطرقا لان دولته ليست بهينة، و أن ما قامت به دول الحصار كان ناتج عن تخطيط لتغير نظام الحكم في الدوحة .