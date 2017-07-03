تعرف على رد فعل دول المقاطعة على مطلب قطر الجديد.. بعد إنتهاء المهلة المحددة

Advertisements

قررت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، فى وقت مبكر من اليوم الاثنين، إعلان موافقتها على مد فترة المهلة التى تخص قائمة المطالب المقدمة لقطر لمدة يومين فقط، و ذلك قبولاً لطلب أمير دولة الكويت الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”.

وبعد إنتهاء مهلة “قائمة المطالب” والتي كانت محددة بـ 10 أيام، وجهت دولة الكويت طلبها من الدول الأربع بمد المهلة لمدة 48 ساعة، بعد ان أعلنت قطر على لسان وزير خارجيتها الشيخ “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني”، أنها ستسلم أمير الكويت، “رسالة نصية من أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني” تتضمن الرد الذي تم إعداده في وقت سابق من قبل قطر على قائمة المطالب الجماعية لدول المقاطعة “.

Advertisements

وقالت أحد البيانات الصادرة عن دول المقاطعة أنه “استجابة لطلب أمير الكويت بمد المهلة الخاصة والمقدمة لحكومة قطر لمدة 48 ساعة منذ وقت انتهاء المهلة المحددة سلفاً، وهذا بسبب إعلان وتأكيد الحكومة القطرية أمير قطر أنها ستقوم بإرسال رداً رسمياً على قائمة المطالبات الموجهة لها، فإن الدول الأربع تعلن الموافقة على طلب أمير قطر، وستقوم دول المقاطعة الاربعاء بإرسال ردها بعد دراسة رد الحكومة القطرية، وبحث مدى تجاوبها مع قائمة المطالب كاملة”، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

يذكر أن الدول الأربع كانت قد أعطت قطر مهلة 10 أيام للموافقة على قائمة المطالب، وصرح سفير الإمارات لدى روسيا “عمر سيف غباش”، إن المهلة كانت تنتهي يوم الاثنين الموافق 3 يوليو.

وكانت قد أعلنت وزارة الخارجية المصرية فى وقت سابق، يوم الأحد، عن استضافة القاهرة للاجتماع الرباعي لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لبحث مستجدات الموقف من العلاقات مع قطر.