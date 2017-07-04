أخر تطورات الوضع مع قطر.. اجتماع عاجل لدول المقاطعة لبحث تفاصيل الازمة

Advertisements

قالت وزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة سوف تترأس اجتماع الدول الأربع لوزراء خارجية المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، لبحث مستجدات الموقف من العلاقات مع قطر، التي قالت أنها ستتسلم الرد على “قائمة المطالب” للكويت، صباح الاثنين ، ثم عادت لتطلب مهلة أخرى لمدى 48 ساعة فقط.

وصرح “أحمد أبو زيد” المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان رسمى، إن مصر دعت لعقد الاجتماع الرباعي لدول المقاطعة بعد الدعوة التي وجهها وزير الخارجية المصري سامح شكري.

Advertisements

وقال أن “الاجتماع جاء في إطار التشاور حول المواقف والتنسيق بين الدول الأربع بخصوص الخطوات القادمة للتعامل مع قطر، وتبادل وجهات والتقييم بشأن الاتصالات الدولية والإقليمية المستمرة في هذا الملف”.

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء القطرية الرسمية أن أمير الكويت الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح” عن اللقاء بين مع وزير خارجية قطر الشيخ “محمد بن عبدالرحمن آل ثاني”، اليوم الاثنين، حاملا معه رسالة خطية موجهة من أمير قطر الشيخ “تميم بن حمد آل ثاني”.

ونشرت الوكالة “قنا” أن “الرسالة تحمل الرد الذي تم تنسيقه سلفاً من قبل دولة قطر على قائمة المطالب التي أعلنتها دول المقاطعة وسلمتها لدولة الكويت الشقيقة في نهاية الشهر الماضي والتي تقوم بدور الوسيط فى الأزمة الحالية “.

وكانت قد أعطت دول المقاطعة مهلة لقطر 10 أيام للموافقة على المطالب الثلاثة عشر، فى الوقت الذى صرح فيه السفير “عمر سيف غباش”، سفير الإمارات فى روسيا،إن مدة المهلة تنتهي يوم الاثنين الموافق 3 يوليو، ولكن قطر قررت فى الوقت الأخير أن تأخذ مهلة جديدة من الوقت وهو ما وافقت عليه الدول الأربعة وأمهلتها 48 ساعة فقط لإبداء رأيها حول قائمة المطالب وبشكل نهائى .