الشعب القطري ينقلب على تميم و يقوم ضده بـثورة “المظلوم على الظالم”

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خلال الساعات القليلة الماضية قام المعارضون القطريون بالإعلان عن “ثورة المظلوم على الظالم” للتخلص من نظام الحكم الحالي الداعم للإرهاب برئاسة الحاكم تميم بن حمد ، حيث تواجدت الاشتباكات بين قوات الأمن القطري وبين المعارضين السياسيين والمتظاهرين في الدوحة العاصمة القطرية .

و قام النشطاء القطريين بالنشر على مواقع السوشيال ميديا صور للاشتباكات بين قوات الأمن القطري والمتظاهرين حيث قاموا المتظاهرين بإشعال النار في إطارات السيارات و هذا لحمايتهم من القوات التركية و الإيرانية المتواجدة لحماية تميم و نظامه.

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و تم التصعيد على مواقع التواصل الاجتماعي بالتنديد بالنزول إلى ميادين العاصمة الدوحة يوم الجمعة المقبل للوقوف أمام حكم تميم و الإطاحة به، و قد قامت احدي المصادر القطرية بالكشف عن وجود استعداد من جانب الأمير تميم لقمع أي بوادر للقيام بثورة ضده و قام بنشر القوات التركية و الإيرانية في أنحاء العاصمة القطرية الدوحة للتصدي لأي مظاهرة .

و قد قام الأمير تميم بأخذ كل الاحتياطات حيث حرص على وجود تشديد أمني في الشوارع بنشر المركبات الخاصة بالجيش القطري كما قامت القوات التركية والإيرانية بحماية المنشآت في العاصمة .

كما قام عدد كبير من نشطاء مواقع التواصل على أن يتم النزول في الشوارع يوم الجمعة و جعلها جمعة الغضب علي سياسة تميم التي جعلت الدول العربية تقوم بقطع العلاقات بينهم و بين بلادهم و التي أدت إلى تدهور اقتصاد بلادهم، مؤكدين على ضرورة الإطاحة بالنظام الداعم للإرهاب و رحيل تميم .

و تبين من المعارضين أن هناك ما يكمن في نفس القطريين من تفضيل الحكومة المجنسين من أصول إيرانية من أبناء البلد، و أيضا سئموا من نظام قمع الحريات والاستبداد للآراء و للحكم الداعم للكيانات الإرهابية و أيضا كان سبب في قطع العلاقات العربية بينهم.