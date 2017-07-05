رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر يجتمعون بالقاهرة

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اجتمع جميع رؤساء مخابرات الدول المقاطعة لقطر في القاهرة أمس الثلاثاء وقد اجتمع رؤساء مخابرات مصر والسعودية والإمارات بالإضافة إلى البحرين ومن المقرر أن تسلم دولة الكويت الرد القطري الذي لم يتم الكشف عن مضمونه قبل يوم الأربعاء.

وقد أعلنت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والبحرين بالإضافة إلى مصر موافقتها علي الطلب المقدم من دولة الكويت تمديد المهلة الممنوحة لدولة قطر للرد علي المطالب التي أعلنتها الدول المقاطعة لقطر للاستجابة لطلب أمير الكويت وسوف تنتهي هذه المهلة منتصف ليلة الثلاثاء.

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هذا بعد أن قدمت المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين عبر الكويت إلى قطر قائمة تضم ثلاثة عشر مطلبا لكي تضمن هذه الدول إعادة العلاقات مع قطر مرة أخرى من أبرزها إغلاق قناة الجزيرة القطرية ، وطرد جميع عناصر الحرس الثوري الإيراني من أراضي قطر واغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر التي لم تقام رسميا حتى الآن وقطع جميع العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وتنظيم داعش الإرهابي بالإضافة إلى تنظيم القاعدة وحزب الله اللبناني, وقد أمهلت الدول المقاطعة قطر عشرة أيام لتنفيذ طلباتها.

الجدير بالذكر أن الدوحة أكدت أن المطالب التي طلبتها الدول المقاطعة لها بما فيهم المملكة العربية السعودية طلبات ليست واقعية وغير متوازنة وتفتقد إلى الكثير من المنطق بالإضافة إلى كون هذه الطلبات غير قابلة للتنفيذ في هذه الفترة، ويذكر أن المملكة العربية السعودية ودول الإمارات العربية المتحد و مصر ومملكة البحرين، قد أعلنوا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر شهر يونيو الماضي.