وزير الخارجية القطري يرفض طلب دول المقاطعة بإغلاق قناة الجزيرة

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صرح وزير الخارجية القطري “محمد بن عبد الرحمن آل ثاني”، إن المطلب الذي احتوته قائمة مطالب الدول الأربع المقاطعة لقطر بإغلاق قناة الجزيرة يعد طلباً غير مقبول وغير قابل للتطبيق ويعتبر تهكماً على سيادة الدولة القطرية، وأكد على أن هذا المطلب يعد ضد حرية الرأى والتعبير.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الخارجية الألمانى “زيجمار جابرييل”، بعد اللقاء الذي جمعهما في العاصمة القطرية الدوحة، على أن دولة قطر لا تقبل الوصاية والضغوط الخارجية عليها، وأشار أن فرض مثل هذه السياسات الخارجية على بلادنا يعتبر أمرًا مشينًا لأى دولة نظرا لأنه يخالف أيضًا القانون الدولي.

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وقال إنه من الصعب حل الأزمة بين قطر والدول المقاطعة بدون الجلوس على طاولة المفاوضات لبحث الأزمة، وأكد على أن الدوحة تنتهج سياسة بناءة ومعتدلة منذ نشوب الأزمة وتحاول أن تتصرف بشكل عقلاني ومتوازن ولم تتصرف بشكل غير مسؤول كما فعل من يريدون الاعتداء على قطر .وذلك بحسب تصريحاته.

وكانت قد طلبت قطر مهلة جديدة لمدة يومين لبحث قائمة المطالب الثلاث عشر، بعد جلسة مباحثات ترأسها أمير دولة الكويت الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”، بعد أن انتهت المهلة الأولى التي حددت سلفاً بعشرة أيام لتحديد قطر موقفها من قائمة المطالب، والتى تضمنت طلب دول المقاطعة الأربع بإغلاق قناة الجزيرة، وتسليم العناصر الإرهابية التى تقدم لها قطر المأوى والدعم ، وكذلك الكشف عن كل ما يتعلق بالكيانات الإرهابية .