عاجل .. نص البيان المشترك للدول الاربعة المقاطعة لقطر بعد اجتماعهم فى القاهرة

Advertisements

اجتمع عصر اليوم وزراء الخارجية العرب للدول الأربع بعد أن تلقت الرد القطري على قائمة المطالب الثلاثة عشر والتي كانت قد أرسلتها الكويت لقطر منذ نحو 12 عشر يوما وهي المهلة التي كانت قد أعطتها الدول الاربع لقطر لبحث المطالب وإرسال ردها .

ودعت وزارة الخارجية المصرية وزراء خارجية الدول الأربعة للاجتماع فى القاهرة لبحث تداعيات الرد القطري وجاء نص البيان المشترك للاجتماع على النحو التالى :

Advertisements

1 – الالتزام بمكافحة التطرف والإرهاب بكافة صوره ومنع تمويله أو توفير الملاذات الآمنة.

2- إيقاف كافة أعمال التحريض وخطاب الحض على الكراهية أو العنف.

3 – الالتزام الكامل باتفاق الرياض لعام 2013 والاتفاق التكميلي وآلياته التنفيذية لعام 2014 في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربي.

4 – الالتزام بكافة مخرجات القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي عقدت في الرياض في مايو 2017.

5 – الامتناع عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول ودعم الكيانات الخارجة عن القانون.

6 – مسؤولية كافة دول المجتمع الدولي في مواجهة كل أشكال التطرف والإرهاب بوصفها تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين

وأكدت الدول الأربع أن مطالبهم ليست قابلة للتسويف، وأن حماية الأمن القومي العربي والدولي وتوفير السبل لذلك ليست محل نقاش، ولم يعد التسامح مع الدور التخريبي لدولة قطر، وتدخلاتها المستمرة في شؤون الدول العربية ودعمها للتطرف والإرهاب، وأن ما سيتم اتخاذه من إجراءات سيكون في إطار القانون الدولي”.

وتتقدم الدول الأربع لدولة الكويت بالشكر على مساعيها لحل الأزمة.

وكان قد جاء الرد القطري على قائمة المطالب بشكل سلبى ورافض لهذه المطالب التى قررتها دول المقاطعة منذ فترة .