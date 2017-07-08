عضو لجنة الدفاع: موقف قطر قد يعرضها لمواجهة دولية خاصة بعد فشل أمريكا وألمانيا في حل النزاع

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أعلن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي التابع للبرلمان، النائب “حمدي بخيت” أنه مع إصرار قطر على دعم الجماعات الإرهابية، فكان من المتوقع أن تبوء محاولات مبادرة الوساطة الكويتية التي تقوم بها لإصلاح العلاقات بين قطر والدول العربية بالفشل.

و خلال التصريح الذي قام به بخيت، أن ما تقوم به الدول الخارجية العظمى والتي تسعى من خلاله لإصلاح العلاقات التي تربط بين قطر والدول العربية الأخرى، كلها محاولات تصب في صالح قطر نفسها، هذا في ظل وجود العديد من المصالح المشتركة بين الدول العظمى وتميم بالإضافة إلى الاستثمارات المتبادلة بين الطرفين.

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هذا وأضاف النائب أيضا خلال تصريحاته، أن الإصرار البادي من قبل تميم لتقديم الدعم للجماعات الإرهابية والذي قد تسبب في فشل كافة المحاولات التي تمت من قبل وزراء خارجية ألمانيا وأمريكا والتي كانت تهدف إلى إنهاء الخلافات بين الدول العربية، قد يجعل قطر تتعرض للعقوبات الدولية والعربية بشكل مباشر.

الجدير بالذكر أنه قد تم الإعلان من قبل ، رئيس تحرير صحيفة “السياسية الكويتية”، الكاتب الصحفي “أحمد الجار الله” عن عقد اجتماع يوم الإثنين المقبل يضم كل من وزراء خارجية ألمانيا وأمريكا بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الدول الأوروبية والذي من المقرر عقده في الكويت.

وقد جاء هذا الاجتماع من أجل العمل على وضع خَارطة جديدة للطريق المقرر أن تسلكه قطر خلال الفترة القادمة وذلك تحت إشراف العديد من الدول.