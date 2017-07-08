السفير القطري في روسيا يوجه تهديد لترامب و يطالبه بنصح الدول العربية بتغيير موقفها من قطر

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قام “فهد بن محمد العطية” وهو السفير القطري في روسيا بتهديد دونالد ترامب وذلك نتيجة موقفه من الدول الراعية لمكافحة الإرهاب، حيث هدده بالضرر الذي من الممكن أن يلحق بكافة المصالح التابعة لأمريكا في دولته في حال استمرارها في دعم الدول المعادية لقطر.

كما وتقدم إليه بطلب توجيه النصح إلى حلفائه من أبناء دول الخليج بتغيير موقفهم المعادي من دولة قطر الذي انتهجته الدول الخليجية خلال الفترة الحالية.

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كما أوضح السفير القطري في مقال له تم نشره بواسطة صحيفة نيويورك تايمز، كما ونقلته الشرق القطرية وكان بعنوان “قطر تصمد أمام تنمر الجيران” أن المطالب التي تقدمت بها الدول العربية متمثلة في ” البحرين ومصر والمملكة العربية السعودية والإمارات” هي السبب الرئيسي وراء اتجاه المنطقة إلى المزيد من الخلافات والانقسامات، إذ أن خضوع قطر لتلك المطالب يتسبب في عدم استقرارها.

كما وأضاف في مقاله أن دور الدوحة في مواجهة الإرهاب محور من المحاور التي تقوم عليها الحرب الدولية ضد الإرهاب، كما أن الدعم المالي والسياسي الذي تقدمه قطر كان الأهم من بين جميع الدول المشاركة، هذا بجانب أن موقف الحكومة القطرية ودورها في ذلك هو موقف رضا عما تقوم به.

كما أضاف أن هناك قاعدة عسكرية تابعة لأمريكا في بلاده، بجانب الدعم والتحالف الذي قادته قطر فيما مضى خلال حرب المملكة العربية السعودية ضد الحوثيين.

و أضاف أيضا أن تعرض بلاده للحصار لن يجعلها تتراجع عن موقفها، وأضاف فيما يتعلق بقناة الجزيرة أن موقف قطر من هذا هو مساندة حرية التعبير، وأنه متاح لأي من القنوات أن تقوم بانتقاد أي من الدول حتى في انتقادها لقطر نفسها.