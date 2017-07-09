ولي عهد أبو ظبي يؤكد للمشير خليفة حفتر دعم بلاده لليبيا

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أكد ولي عهد أبوظبي”محمد بن زايد آل نهيان” علي دعم وقوف بلاده بجانب ليبيا خلال حربها مع الإرهاب، وذلك في لقائه مع المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة الليبية في أبوظبي، وقد استعرض ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان مع المشير خليفة حفتر العديد من مجالات التعاون بين البلدين والتطورات الإقليمية، والتطورات الدولية بالمنطقة خاصة بالجهود المبذولة والتنسيق المشترك بين الثنائي بالتعاون مع جميع الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية في مجالي محاربة التطرف والإرهاب والتنظيمات الإرهابية.

هذا وقد أكد ولي عهد أبو ظبي الأمير “محمد بن زايد آل نهيان” علي وقوف الإمارات بجانب الشعب الليبي ودعم الخيارات الخاصة بالشعب الليبي وتطلعاته الشعب الليبي في حياة مستقرة وآمنة، وأعرب ولي عهد أبوظبي عن أمال بلاده في توحيد كلمة الشعب الليبي من أجل بناء المصالح الوطنية الليبية العليا، وقد قدم آل نهيان للمشير خليفة حفتر تهانيه بمناسبة تطهير مدينة بنغازي من جميع التنظيمات الإرهابية وتمني التوفيق والنجاح للشعب الليبي والقوات المسلحة الليبية الباسلة وتحقيق المزيد من الانتصارات علي الإرهابيين والمتطرفين.

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الجدير بالذكر أن المشير خليفة حفتر قد أعلن الأربعاء الماضي عن تحرير مدينة بنغازي شرق ليبيا من التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، ويخوض الجيش الليبي منذ مايو 2014 الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حربا شرسة ضد جماعات متشددة شرق ليبيا ومن بين هذه العناصر عناصر تنظيم داعش وعناصر متطرفة من تنظيم القاعدة.