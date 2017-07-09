وفاة السفير أحمد بن حلى نائب أمين عام الجامعة العربية

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قبل ساعات قليلة من الآن، توفى أحد الشخصيات الهامة آلا وهو نائب أمين عام الجامعة العربية السفير أحمد بن حلى، حيث وافته المنية اليوم الأحد الموافق التاسع من شهر يوليو الجاري أثناء وجوده في كندا حيث كان يتلقى العلاج هناك من مرض عضال، وقد نشر الأمين العام المساعد لجامعة الدول تدوينة له على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتي أكد من خلال على خبر الوفاة، متقدما بخالص التعزية و الحزن على رحيله، مؤكدا أنه كان شخصية تستحق كل التقدير والاحترام ولها قدرها ومكانتها، حيث قال انه كان شخصا غيورا على الجامعة وعلى المصالح العربية.

والسفير أحمد بن حلى، هو دبلوماسي يحمل الجنسية الجزائرية، وقد شغل منصب نائب الأمين العام للجامعة العربية منذ سنوات طويلة وحتى أن توفاه الله سبحانه وتعالى، ويعد حلى ثاني شخصية تتقلد هذا المنصب الهام بعد نور الدين حشاد والذي يحمل الجنسية التونسية، حيث يعتبر النائب الوحيد الذي تم التجديد ومد فترة منصبه نظرا لكفاءته وخبرته الطويلة التي كان يتمتع بها في منظومة العمل العربي المشترك.

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وقد تدرج حلى في عمله قبل أن يتولى منصب نائب الأمين العام للجامعة العربية، حيث بدأ كمستشار للأمين العام للجامعة، ثم تولى منصب أمين عام مساعد، وبعد ذلك تقلد هذا المنصب وذلك في عهد عمرو موسى، هذا فضلا عن عمله قبل ذلك سفيرا لبلاده في السودان، وهو من مواليد العام الميلادي 1940 وتحديدا في السادس والعشرون من شهر أغسطس لهذا العام، وقد تابع دراسته في المرحلة الابتدائية في مدرسة القرية وفى الكتابـ، فيما أكمل دراسته الإعدادية وجزءا من المرحلة الثانوية في مدينة وجدة بالمملكة المغربية.

وفى العام الميلادي 1960 التحق بصفوف جيش التحرير الوطني، وقد ترقى لدرجة مساعد أول، كما عمل كسكرتير في المكتب المركزي للعد BCE, وأخيرا وصل إلى منصبه المتعارف عليه.