سحر نصر تشارك في جلسة وزارية على هامش مؤتمر الشباب والتوظيف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

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أعلنت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي الدكتورة سحر نصر خلال الجلسة الوزارية حول الجهود الواجبة في التعامل مع قضية بطالة الشباب، على هامش مشاركتها في مؤتمر “الشباب والتوظيف في دول الشرق الأوسط، ودول شمال أفريقيا مهارات أفضل … وظائف أكثر”، شارك الدكتورة سحر نصر في الجلسة الوزارية مع وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي عماد الحمامي، ووزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن حل مشكلة الشباب يتمحور حول ريادة الأعمال، حيث تعمل ريادة الأعمال على تمكين الشباب اقتصادياً، بالإضافة إلى تحسين سبل العيش، كما أوضحت سحر نصر أن الحكومة بدأت انتهاج خطوات رئيسية لتعزيز مبادرات الشباب وتشجيعهم على المنافسة في سوق العمل، وبالإضافة إلى اصدرا قانون التمويل متناهي أصغر، وتوفير منتجات مالية متخصصة بالتمويل الإسلامي، ورأس المال الاستثماري، والتخصيم، والتأجير، ولتحقيق الشفافية والحوكمة تم إصدار قواعد حوكمة الشركات.

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وأشارت الدكتورة سحر نصر أن نسبة البطالة في مصر تمثل نسبة 13% تقريبا، ونسبة البطالة بين الشباب 24%، وأوضحت أن المرأة المصرية ساهمت في المشروعات المتوسطة والصغيرة بنسبة 24% وتعد هذه النسبة لمشاركة المرأة المصرية نسبة ضعيفة حيث أن نسبة مساهمة المرأة المصرية في المشروعات المتناهية الصغر تصل إلى 90%.

ومن جهة أخرى أشارت الدكتورة سحر نصر أن القطاع الخاص يفضل الاعتماد على الرجال دون النساء في شغل الوظائف نظراً الالتزامات الأسرية التي تقع على كاهل المرأة المصرية، ودعت سحر نصر القطاع الخاص إلى منح فرص متساوية لكلا النوعين لا تستطيع المرأة أن تشارك في الدور التنموي إلى جانب دورها الأسري في المجتمع المصري.

وأوضحت الدكتورة سحر نصر أن السبيل الوحيد لتوفير فرص عمل جديدة ووفقا للتجربة العملية، والأدلة التجريبية فإن المشروعات الصغيرة هي الحل، حيث تشكل المشروعات المتناهية الصغر، والمشروعات الصغيرة نسبة 98% من المشروعات، وتمثل نسبة 40% من إجمالي فرص العمل في سوق العمل المصرية.

وأضافت سحر نصر أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تعطي الأولوية لتنمية البنية الأساسية في محافظات مصر الأكثر احتياجاً لتعمل على جذب الاستثمارات إلى تلك المحافظات، وأوضحت الدكتورة سحر نصر مدى سعادتها ورضاها عن مشاركة دول شمال أفريقيا، ودول الشرق الأوسط في المؤتمر.