ضاحى خلفان: من الضرورى فرض الرقابة على الأموال القطرية

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وجه الفريق “ضاحي خلفان”، نائب رئيس شرطة دبي، بضرورة فرض الرقابة والسيطرة على الأموال القطرية، وأكد على وضع “قطر تحت الوصاية الدولية”، وذلك بحسب ما قال .

وقال “خلفان” فى عدد من التغريدات عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، أنه :”لابد من وضع قطر تحت الرقابة الدولية والتى تتلخص فى متابعة حركة الأموال القطرية في الداخل والخارج للتصدي لدعم الإرهاب حيث أن قطر تعتبر ممول سخي للإرهابيين وشدد على ان المال القطري حتى لا يصل لأيادي الارهابيين وهو ما سيقضي على كل حركات الإرهاب العالمي” .

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وأضاف فى تغريدة أخرى قائلاً: “قطر مسئولة بكل طوائفها حكومة وإعلانا عن ما يقع من جرائم إرهابية في مصر هذه الأيام وهذه نتائج لتمويلها ومساندتها وتحريضها على الإرهاب و التحريض الذي تمارسه الدوحة على مهاجمة القوات المصرية يجعل من قطر عضو أساسي في الجرائم الإرهابية، بما يتفق مع مواد القانون “.

وتابع فى تغريدة أخرى: أن “العناصر القطرية المطلوبة لدول المقاطعة بتهم الإرهاب تأتي أسماؤهم في قوائم الإرهابيين المطلوبين لدول الغرب واتخذت الجماعات القطرية التي تدعم الإرهاب وتساهم بالخبرة في كيفية الالتقاء بالجماعات الإرهابية في الدول النامية والفقيرة وتعتبر كل الجماعات الإرهابية على صلة مع الحكومة القطرية بطرق مختلفة تسعى إلى تمويل ودعم هذه الجماعات بعدد كبير من حقائب الأموال القطرية وأصبحت قطر و إيران و تركيا مثلث الإرهاب الدولي ” .

وتشهد العلاقات الخليجية القطرية توتراً ملحوظا، جراء السياسة القطرية العدوانية التي تنتهجها الدوحة نحو دول الجوار .