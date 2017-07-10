التلفزيون القطري ينشر لقطة مصورة تثبت هروب “سامح شكرى” من أسئلة الصحفيين

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قام التلفزيون القطري الرسمي، بنشر مقطع فيديو من المؤتمر الصحفي الذي عقد فى القاهرة بمشاركة وزراء خارجية الامارات و البحرين والمملكة العربية العربية خاص بوزير خارجية مصر “سامح شكري”، وأشار إلى أن الوزير المصرى تهرب من الإجابة على سؤال يخص الاتصال الذي قام به الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب”، مع الرئيس “عبدالفتاح السيسي” .

جاء ذلك في تغريدة تم نشرها على الحساب الرسمي للتلفزيون القطري على موقع التواصل الاجتماعي” تويتر”، بعنوان: “هروب وزير الخارجية المصرى من الإجابة على أحد الأسئلة التي وجهت له فى المؤتمر الصحفى عن اتصال الرئيس الأمريكي ترامب بالرئيس السيسي”.

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وأكد على أن وزير الخارجية، كان يرى أن الرد القطري على المطالب التي قدمتها بلاده إلى جانب كل من السعودية والبحرين والإمارات، بأنه رداً “مطولاً ومتعباً وفيه الكثير من اللغط والسرد والكلام الفارغ”، كما أوضح أنه رد “سلبي في توجهه”، وأن “طريقة تناوله للقضايا التي طُرحت كان فيها تكرار و إسهاب لا يستخلص منه أي مضمون”.

وكان “شكري” قد صرح ليلة الأربعاء الماضى، وقال إن الرد القطري على قائمة المطالب كان “رد فعل وتبرير، ولا يقدم أيّ تجاوب منطقى مع المطالب، بالإضافة لكونه لا يتضمن أيّة شروط لكن لم يثبت أى استعداد قطر لمناقشة المطالب ” .

وكانت قد دعت القاهرة الى اقامة اجتماع مشترك بين وزراء خارجية دول المقاطعة الأربع، لبحث الرد القطري على قائمة المطالب التي أرسلت لقطر لمناقشته بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية معها.