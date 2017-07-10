البنك المركزي القطري: تمتلك قطر احتياط نقدي بقيمة 340 مليار دولار مما يساعدها على مواجهة الأزمات

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أعلن محافظ مصرف قطر المركزي” عبد الله بن آل سعود” خلال مجموعة من التصريحات التي قام بها لمحطة “سي إن بي سي”، أن قيمة الاحتياطي النقدي التي تمتلكها قطر تصل إلى 340 مليار دولار، و التي من بينها الأرصدة التابعة لصندوق السيادة الوطنية الخاص بها، الأمر الذي يجعلها قادرة على مجابهة تلك العزلة التي تم فرضها على قطر من قبل الدول العربية.

كما أضاف خلال تصريحاته، أن نظام قطر لديه ما يكفى من السيولة التي تساعده في مواجهة كافة أنواع الصدمات التي من الممكن أن تتعرض لها البلاد، كما أن الاحتياطي النقدي الذي يملكه مصرف قطر المركزي يصل إلى 40 مليار دولار، هذا بجانب الذهب في حين أن الاحتياطي النقدي الذي تمتلكه هيئة الاستثمار القطرية يصل إلى 300 مليار دولار.

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الجدير بالذكر أنه بعد القرار الذي اتخذته الدول العربية متمثلة في “المملكة العربية السعودية والبحرين ومصر والإمارات” الخاص بقطع كافة العلاقات الدبلوماسية التي تربطها بقطر، فقد شهدت قيمة الريال القطري تراجع بشكل فوري لأول مرة منذ مدة طويلة جدا خلال التعاملات في السوق الفورية.

وقد جاء هذا القرار بقطع العلاقات مع قطر من قبل الدول العربية نتيجة اتهام قطر بدعم الإرهاب من خلال توفير الدعم المالي وغيره، كما أكد الشيخ “عبد الله” تمتع قطر بنظام فريد وجيد يختلف عن باقي الأنظمة التي تحويها البلاد الأخرى، والذي يحوي قوانين تقوم على مواجهة الإرهاب والتي تم وضعها بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والمؤسسات العالمية الأخرى.