العبادى يعلن تحرير الموصل بشكل كامل ويشارك القوات فرحة الانتصار

Advertisements

قال رئيس الوزراء العراقي “حيدر العبادي” ان اليوم أعلن وبشكل رسمي الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية في مدينة الموصل وتحريرها من براثن عناصره.

وزف “العبادي” بشرى الانتصار من داخل مقر العمليات التابع لقوات مكافحة الإرهاب، وذلك بحسب ما أعلنه مكتب رئيس الوزراء.

Advertisements

وكان قد وصل “العبادي” إلى مدينة الموصل أمس، لكنه اضطر إرجاء إعلان الانتصار حتى تستطيع القوات العراقية تحرير احد الاماكن الصغيرة وآخر ما كانت تسيطر عليه عناصر تنظيم داعش في المدينة.

وبدأت معركة الموصل منذ ما يقرب من تسعة أشهر، ونتج عنها الكثير من الخسائر المادية، ووقع آلاف من المدنيين ضحايا أثناء العمليات، وهرب أكثر من 920 ألفا آخرين.

وصرح عدد من القادة في التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، والذي ساهم كثيرا بتوفير الدعم الجوى والبرى للقوات العراقية، إن المعارك داخل المدينة كانت أكثر حدة وشراسة من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.

ومنذ السابع عشر من أكتوبر من العام الماضي بدأت القوات العراقية، فى خوض قتال عنيف يدعمه قصف جوي من القوات الأمريكية، بهدف استعادة السيطرة على مدينة الموصل وتحريرها .

بعد أن سيطر تنظيم الدولة على المدينة في يونيو من عام 2014، وأعلن الموصل عاصمة الخلافة الإسلامية المزعومة، والتي تضم عدد من المدن والقرى فى كل من العراق وسوريا.

وتشترك فى حملة تحرير الموصل ضد تنظيم داعش “مقاتلو البشمركة الأكراد”، ورجال “قبائل سنة وقوات شيعية”، بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وكان قد وصل “العبادي” إلى الموصل يوم الأحد الماضى لـ”تهنئة القوات المسلحة والشعب العراقي”، بتحرير أخر نقاط التنظيم الارهابي في الموصل.