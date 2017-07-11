عضو البرلمان العربي يشارك بالمؤتمر الإقليمي الثاني لحماية حقوق الإنسان

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إنضم اللواء “سعد الجمال”، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، وعضو البرلمان العربي، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الذي يقام للمرة الثانية لحماية حقوق الإنسان ودعمها باسم “تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، فى المنطقة العربية من منظور حقوق الإنسان”.

يعقد هذا المؤتمر بمحافظة القاهرة فى الفترة ما بين 10 إلى 11 شهر يوليو 2017، والذى تقوم بتنظيمه جامعة الدول العربية بالتنسيق مع مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

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صرح اللواء “سعد الجمال”، فى تصريح خاص له عن عدد الشعوب التي يمثلها أن البرلمان العربى قائلا: “البرلمان العربي كممثل لشعوب اثنتين وعشرين دولة عربية يولي أهمية قصوى في أجندة التنمية المستدامة 2015/ 2030، وارتباطها بقيم حقوق الإنسان”.

كما أشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى الصلة القوية بين الأمن والتنمية من خلال ما يمر به الاقليم العربي من ظروف طارئة فى أمس الحاجة تقوية وتعزيز وسائل التنسيق، وتعزيز الجهود المبذولة، بقصد مواجهة الإرهاب.

مما يستلزم اتحاد الجهود المبذولة من قبل الحكومة والبرلمان والشعب، المساهمة فى معالجة القضايا الخطيرة التي قد تهز الأمن الوطنى العربي بمعناه المتكامل اقتصادياً، وعسكرياً، وثقافياً واجتماعياً، وسياسياً، وفكرياً، وطالب إلى ضرورة تطبيق الاتفاقية العربية لمواجهة الإرهاب.

أشار رئيس لجنة الشئون العربية، إلى الاهتمام بالعمل على إيجاد وسائل مستحدثة ومتطورة لتمويل التنمية المستمرة، والإقدام على عمل مجال للتوعية لتعزيز جهود الرقابة على تطبيق أهداف التنمية المستدامة 2030، على مستوى المنطقة العربية.