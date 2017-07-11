أنباء عن مقتل البغدادي زعيم تنظيم داعش والتنظيم يستعد للإعلان عن اسم خليفته الجديد

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نقلت بعض وسائل الإعلام العراقية عن مصدر داخل محافظة نينوي بأن تنظيم داعش الإرهابية قد أعلن مقتل زعيم التنظيم”أبوبكر البغدادي” في بيان له وقد تحدث عن موعد اقتراب خليفة التنظيم الجديد، وقد نقلت بعض وكالات الأنباء أخبار عن نشطاء سوريين بالمعارضة السورية أن هناك معلومات تؤكد صحة مقتل زعيم التنظيم الإرهابي، وقد أصدر التنظيم بيانا عبر الذراع الإعلامي له في مركز قضاء تلعفر غرب الموصل، وكان الإعلان متوقع بعد أن تم رفع الحظر عن الحديث عن مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبوبكر البغدادي في القضاء قبيل يومين.

وقد تحدث تنظيم داعش الإرهابي عن اقتراب موعد إعلان اسم خليفته الجديد ودعا جنوده إلى مواصلة الثبات في معاقل دولة الخلافة علي حد قولهم، وناشد التنظيم الإرهابي جنوده بعدم السعي وراء الفتن التي تشاع عن وجود مشاكل داخلية معقدة تحارب التنظيم، وقد كان قتل البغدادي دون أن يتم نشر أي أخبار في وقته كما حصل مع قيادات بارزة في تنظيم داعش الإرهابي قتلت في الأشهر الأخيرة وإعلان مقتل زعيم تنظيم القاعدة قد آثار ضجة بين مؤيدي التنظيم.

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الجدير بالذكر أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن البغدادي من المرجح أن يكون قد قتل علي حدود مدينة الرقة أواخر شهر مايو أثر إحدى الغارات الروسية ولكن بعض المسؤولين الروس قد أقروا بعد وجود معلومات نهائية تفيد بمقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، وقد ظهرت العديد من التقارير الإعلامية تفيد بمقتل البغدادي في عمليات معركة الموصل، ولكن الملفت للنظر أن التنظيم الإرهابي لم يقم بنشر أي بيان ينفي صحة الأخبار الروسية والتقارير التي تلت هذه الأخبار، أو يقوم ببث أي تسجيلات صوتية لزعيمه البغدادي مثل ما فعل في السابق حين ظهرت أنباء عن تصفيته.