الدول المقاطعة لقطر: الإجراءات التي تم اتخاذها كانت لاستمرار قطر في دعم الإرهاب

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أصدرت الدول المقاطعة إلى قطر وهم المملكة العربية السعودية، مصر ، الإمارات، مملكة البحرين اليوم الثلاثاء بيان مشترك يفيد بأن الدول المقاطعة قد شددت علي أن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربعة ضد الدوحة كانت لاستمرار قطر في دعم وتنوع نشاطات سلطتها في مجال الإرهاب وقد أضافت الدول المقاطعة في البيان الخاص بها أن توقيع مذكرة تفاهم جديدة بشأن مكافحة تمويل الإرهاب بين الولايات المتحدة الأمريكية وسلطات قطر كان نتيجة للعديد من الضغوط والمطالب المتكررة في السنوات الماضية من قبل الدول الأربعة المقاطعة لقطر وشركائها بوقف الدوحة ودعم حكومتها للإرهاب.

هذا وقد أشارت مذكرة التفاهم بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية أنها غير كافية وأكدت أن الدول الأربعة سوف تراقب عن كثب مدى جدية السلطات بالدوحة مكافحة كل أعمال الإرهاب وتمويل الإرهاب بالإضافة إلى دعمه واحتضانه، وأفاد بأنه لا يمكن الوثوق في أي التزام يصدر عن السلطات القطرية بدون أن يتم وضع ضوابط مراقبة صارمة لكي يتم تحقيق جديتها في العودة إلى المسار الطبيعي أو المسار الصحيح، وطالبت الدول الأربعة السلطات بالدوحة بتنفيذ جميع المطالب الخاصة بالدول المقاطعة التي تضمن التصدي للإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

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الجدير بالذكر أن نص بيان الدول المقاطعة لقطر الذي نشرته وكالات الأنباء بالمملكة العربية السعودية أن قطر قد دأبت علي نقض جميع الاتفاقات والالتزامات مع الدول المقاطعة وكان آخر هذه الاتفاقيات اتفاقية الرياض عام 2013 مما أدي إلي سحب السفراء وعدم النية إلى إعادتهم مرة أخرى في الوقت الحالي إلا بعد توقيع السلطات بالدوحة علي اتفاقية تكميلية في عام 2014.