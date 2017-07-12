“سامح شكرى” يؤكد علي اهمية الدور الذي تلعبه مصر والسعودية خلال لقائه بالسفير “مرداد”

Advertisements

قالت وزارة الخارجية المصرية ان هناك “تنسيق مواقف” بين مصر والمملكة العربية السعودية فيما يخص الاجتماعات التي قام بها وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في ساحل العاج، يوم الأحد.

وقال “سامح شكري “وزير الخارجية المصري، أنه يحمل المجتمع الدولي ككل مسؤولية التصدي للإرهاب، واستمرار مصر في محاربته وهو الدور الذي لن تتهاون او تتراجع عنه .

Advertisements

وصرح “شكري” بهذا خلال لقائه بالسفير “عادل بن سراج مرداد” وكيل وزارة الخارجية السعودية للشؤون السياسية والاقتصادية، على هامش القمة.

واكد المتحدث باسم الخارجية المصرية “أحمد أبوزيد”، إن “اللقاء ناقش العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والأزمات التي تهم المجتمع الدولي ذات الاهتمام المشترك وكان أبرزها ما نتج عن اجتماع وزراء خارجية دول المقاطعة الأربع و الذي استضافته القاهرة في 5 يوليو الحالي بشأن الأزمة مع قطر”

وقال “أبو زيد” أن “شكرى أثني علي العلاقات القوية التي تربط البلدين الشقيقين” واكد علي اهمية الدور الذي تقوم به مصر في حربها ضد الإرهاب وبذل كل الغالي والثمين في مكافحة ظاهرة الإرهاب والتطرف بكل صورها” وشدد على “حتمية تحمل العالم بأسره مسؤولية الوقوف أمام هذه الظاهرة التي أصبحت تهدد كل الدول وتمثل خطر يداهم ويهدد السلم والأمن على كل المستويات الإقليمية والدولية “.

واعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أن الجانبين أكدا على أن هذا اللقاء “جاء في إطار مواصلة التنسيق والمتابعة بين مصر والسعودية والبحرين والإمارات فيما يخص القرارات المتخذة ضد قطر والتي تأتي في ظل مخالفتها بالتزاماتها بنصوص القانون الدولي التدخل الدائم في شؤون جيرانها ومساعدتها ودعمها لقوى الارهاب “.