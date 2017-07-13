ولى العهد السعودى يبحث العلاقات الثنائية بين السعودية تركيا مع وزير الدفاع التركي

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ناقش ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير “محمد بن سلمان” مع وزير الدفاع التركي “فكري إيشيق” العلاقات الثنائية بين البلدين، وبالأخص العلاقات الخاصة بالمجال العسكري والأمور الدفاعية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء السعودية.

ولم تنشر الوكالة أى من التفاصيل حول ما اتفق عليه الجانبين، وأشارت الوكالة فى تقريرها إلى أن “بن سلمان” تلقى اتصال هاتفي من الوزير التركي.

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وكانت تركيا قد أرسلت إلى قطر خلال أزمة قطع العلاقات الدبلوماسية مع جيرانها 197 طائرة شحن، 16 شاحنة وسفينة واحدة، لسد عجز احتياجات القطريين اليومية، وذلك بحسب ما أعلنه وزير الاقتصاد التركي” نهاد زيبكجي” يوم الأربعاء .

وتقف تركيا إلى جانب قطر خاصة بعدما قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر بعد أن وجهت لها اتهامات بدعم ومساندة عدد من الجماعات المتشددة ودعم الإرهاب والتحالف مع إيران، بالتدخل فى سياسات دول الجوار وتنفي قطر هذا كل هذه الاتهامات.

وترى الإدارة التركية أن السعودية لها دور كبير فى تطورات الأزمة القائمة حاليا، نظرا لزعيمها الكبيرة بين الدول العربية وفي المنطقة بشكل عام ،وطالبت تركيا فى كثير المحافل الدولية أن تبذل السعودية جهدا أكبر فى إيجاد حلول وساطة لإنهاء الأزمة القائمة والتى تهدد أمن قطر الاقتصادى نظرا عزلتها عن بقية الدول والحصار الذي تسببت فيه دول المقاطعة بعد إغلاقها المجال الجوي أمام حركة الطيران القطرى .