قطر وايران واثيوبيا يبحثان تعزيز التعاون فى المجالات المشتركة بينهم

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ناقش عدد من المسؤولين القطريين، طرق تقوية العلاقات والتعاون مع مسؤولين من إيران وإثيوبيا في اجتماعين مختلفين، في الدوحة، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وكان قد استقبل رئيس الوزراء القطري وزير الداخلية الشيخ “عبدالله بن ناصر” السفير الإيراني لدى قطر “محمد علي سبحاني”، واستعرض خلال مقابلته “طبيعة العلاقات الثنائية بين البلدين وطرق تعزيزها وتطويرها بالإضافة إلى مناقشة عدة موضوعات ذات الاهتمام المشترك”،وذلك بحسب ما نقلته الوكالة القطرية.

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جاء ذلك في الوقت الذي طلبت فيه المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر من قطر خفض التمثيل الدبلوماسي مع إيران وإيقاف البعثات الدبلوماسية الإيرانية، وإنهاء أي تعاون عسكري مشترك، وهو ما تضمنته “قائمة المطالب” التي وجهتها دول المقاطعة لقطر فى وقت سابق .

وفي نفس السياق، استقبل وزير الدولة القطري لشؤون الدفاع “خالد بن محمد العطية” مع وزير الدفاع الإثيوبي “سراج فغزا”، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث بحثا خلال الاجتماع ” عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المتبادل وسبل التعاون بين البلدين الصديقين وكيفية تعزيزها وتطويرها” .

ومن المعروف ان العلاقات بين مصر وإثيوبيا تشهد توترا كبيراً بسبب أزمة سد “النهضة ” الذي تقوم ببنائه أثيوبيا بغرض حل مشاكل الكهرباء التى تعانى منها البلاد منذ عقود ، ولكن بناء السد يعوق حركة سريان المياه ويؤثر على حصة دول المصب .

وتحاول مصر منذ فترات إيجاد حل جذري مع أثيوبيا عبر التفاوض لهذه الأزمة مما يحفظ حقها فى ثبات حصة مياه نهر النيل.