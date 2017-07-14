قطر: لايوجد ما يثبت قيامها بدعم الإرهاب

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أعلن “مولود تشاووش أوغلو” وزير الخارجية التركي اليوم الجمعة خلال مجموعة من التصريحات عن عزم الرئيس التركي “رجب الطيب أردوغان” على زيارة المنطقة خلال الفترة القادمة وذلك في ظل مناقشة الأزمة التي تمر بها المنطقة والبحث عن حلول، حيث تقف تركيا داعمة لقطر مع المواجهة التي تمر بها أمام دول الخليج.

و بعد المحادثة التي أجراها رئيس الخارجية القطري الشيخ ” محمد بن عبد الرحمن آل ثاني” و وزير الخارجية القطري ” تشاووش أوغلو” أن المحادثة قد دارت عن الجهود التي يمكن بذلها للوصول إلى حل مرضي لجميع الأطراف.

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كما أعلن وزير الخارجية القطري خلال مجموعة من التصريحات أنه بالرغم من عدم وجود أي من الأدلة التي تثبت أن قطر متورطة في تقديم الدعم للإرهاب إلا أن الدول الخليجية قامت بمُحاصرتها لمدة 40 يوم.

و عن المطالب التي قدمتها الدول العربية لقطر لإنهاء الحصار والتي كان من بينها قطع العلاقات مع تركيا و عدم استكمال مشروع انشاء قاعدة عسكرية لها قطر، فقد توجه أردوغان بالكثير من الانتقادات لتلك المطالبو خاصة المطلب الخاص بعدم انشاء قاعدة عسكرية لتركيا في قطر.

و لتقديم الدعم لقطر، فقد قامت تركيا بعد إغلاق الدول العربية للمجالات البحرية والجوية بإرسال عدد 200 طائرة تحمل الكثير من الإمدادات لدعم قطر، حيث لايوجد لدى قطر أي من الحدود البرية سوى التي تتقاسمها مع المملكة العربية السعودية.