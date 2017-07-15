الأزهر يحذر إسرائيل من غضب المسلمين حول العالم

Advertisements

أدان الأزهر الشريف اليوم قرار إغلاق السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى أمام المصلين في يوم الجمعة، واعتبر ذلك خطوة تثير استفزاز غضب المسلمين في أنحاء العالم، وقد أشار الأزهر الشريف في البيان الرسمي الصادر عنه أن الأزهر يدين ويستنكر كل ما قامت به سلطات الاحتلال الصهيوني من من إغلاق المسجد الأقصى المبارك يوم الجمعة ومنعهم من إقامة شعائر صلاة الجمعة، والاعتداء علي المصلين والحراس بالمسجد الأقصى.

كما استنكر الأزهر الشريف في بيانه اعتقال مفتي القدس الشيخ”محمد حسين” والشيخ عكرمة صبري المفتي السابق وخطيب المسجد الأقصى، لتضيف السلطات الإسرائيلية لسجلها العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الإنسانية وبحق المقدسات والأراضي المقدسة.

Advertisements

هذا وقد حذر الأزهر في بيانه أن الكيان الصهيوني يستغل الأحداث التي تحدث علي الأراضي الفلسطينية، لتنفيذ مخططاته التهويدية في القدس المحتلة والمسجد الأقصى المبارك وهذا دليل واضح علي ذلك، بالإضافة إلى علو الأصوات الصهيونية التي تنادي دائما بإغلاق المسجد الأقصى المبارك، وشدد الأزهر في بيانه أن كل هذه الإجراءات تستفز مشاعر المسلمين في جميع العالم وتهدد الاستقرار العالمي

وقد دعا الأزهر الشريف الهيئات الدولية إلى تحمل المسؤولية تجاه الشعب الفلسطيني، وتجاه المقدسات بالقدس الشريف وعلى كل الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتصدي لقرارات الكيان الصهيوني وإصراره علي انتهاك القوانين الدولية والمقدسات علي الأراضي الفلسطينية، وإجبار السلطات الإسرائيلية علي فتحي المسجد الأقصى المبارك مرة ثانية أمام المصلين وإطلاق سراح الشيخ محمد حسين مفتي المسجد الأقصى ، والشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد والمفتي السابق، وأكد الأزهر الشريف علي أن المجتمع الدولي يجب أن يعمل لي حفظ جميع حقوق الشعوب علي قدم المساواة.