أخبار سوريا : استمرار الاشتباكات بالرقة بين قوات سوريا و داعش

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يبدو أن الأزمة السورية لن يكتب لها النهاية بعد، ففي صباح اليوم يوم السبت و الذي وافق اليوم الخامس عشر من هذا الشهر شهر يوليو من العام الجاري عام 2017م ، قد شهدت مدينة الرقة في دولة سوريا اشتباكات مسلحة بين قوات دولة سوريا الديموقراطية ، و التي تتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية، من جانب و على الجانب الآخر أفراد مسلحة و التي تتبع تنظيم الدولة الإسلامية “تنظيم داعش الإسلامي” ، و هذا ما أفاد به المرصد السوري .

كما استكمل المرصد السوري “و الذي مقره مدينة لندن عاصمة المملكة البريطانية” تصريحاته حول الاشتباكات المسلحة في مدينة رقة في دولة سوريا أن الاشتباكات التي نشبت بين قوات دولة سوريا الديموقراطية ، و التي تتدعمها الولايات المتحدة الأمريكية ، من جانب و على الجانب الآخر أفراد مسلحة و التي تتبع تنظيم الدولة الإسلامية “تنظيم داعش الإسلامي” لا زالت مستمرة ، ولم تتوقف بعض في عدة مناطق منها أطراف حي هشام عبد الملك ، و الذي يقع في الجزء الجنوبي من مدينة الرقة في دولة سوريا .

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و حسب تحليل المرصد السوري، فإن تلك الاشتباكات المسلحة ، و التي نشبت في صباح اليوم السبت ، كانت ردا على ما قامت به قوات التحالف الدولي ، و الذي يأتي تحت قيادة الولايات المتحدة الأمريكية ، حيث قامت بمداهمة عدد من المعاقل، و التي تقع تحت قيادة تنظيم الدولة الإسلامية “تنظيم داعش الإرهابي”، و خاصة تلك المعاقل التي توجد في مدينة الرقة، و كذلك معاقل تنظيم داعش الإرهابي التي تقع في نطاق ريف دير الزور.

و على صعيد آخر ، قد وصل في صباح اليوم السبت الخامس عشر من شهر يوليو 2017م، بعضا من التعزيزات العسكرية من قبل دولة تركيا، و تتمثل تلك التعزيزات في ستة من الشاحنات المحملات بالمدافع، و أيضا ً عدد مركبتين محملتين بالذخائر ، و قد وصلت إلى ولاية كيليس التركية، و التي تقع على الحدود التركية/ السورية .