مجلس الوزراء السعودي: التمسك بالبيان الرباعي حتى تقوم قطر بتنفيذ جميع المطالب

Advertisements

قام خادم الحرمين اليوم الاثنين الموافق السابع عشر من يوليو ترأس الاجتماع الذي تم عقده من قبل مجلس الوزراء و كان ذلك في قصر السلام المتواجد في جدة .

تم الاطلاع على الأحداث خلال المكالمات الهاتفية بين خادم الحرميين و كلا من رئيس الولايات الأمريكية المتحدة دونالد ترامب و رئيس العراق حيدر العبادي و القيام بالتهنئة للتصدي للإرهاب في الموصل والتغلب على جماعة داعش.

Advertisements

و قد صرح الدكتور عواد بن صالح وزير الثقافة والإعلام بعد الانتهاء من الاجتماع أن المجلس قام بمناقشة حول البيان الرباعي المشترك الصادر عن دول الحصار الأربعة و هما جمهورية مصر العربية و المملكة العربية السعودية و البحرين و الإمارات العربية المتحدة حيث أكد على أنه سيتم استمرار الحصار و الانقطاع عن التعاون مع دولة قطر و إلى أن يتم تنفيذ مطالب البيان كاملة و التي ستقوم بتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

كما تم الترحيب من قبل مجلس الوزراء بالقرارات التي صدرت عن مجلس وزراء العرب و هذا لدورته الثامنة و الأربعين التي أقيمت في القاهرة حيث أشار المجلس على انه من الضروري وجود تضامن بين الدول العربية للقيام بالتخلص من الإرهاب ومنابعه كما يتم تسليط الضوء على الهيئات الداعمة له و التي تقوم بتمويله واندثاره على المستوى الإقليمي والعالمي أيضا .

كما قام مجلس الوزراء السعودي بالتعبير عن قلقه الشديد حول غلق السلطات الإسرائيلية باب المسجد الأقصى أمام المصلين، كما بين أن هذا الفعل هو انتهاك لحرمة المسجد كما أنه إهانة للمسلمين حول العالم ، وأوضح أن مثل هذا الفعل يجعل هناك الكثير من المشاكل داخل الأراضي الفلسطينية حيث أن هذا الحدث الأول لمثل تلك الأفعال منذ بداية الاحتلال كما وجه مجلس الوزراء نداء للمجتمع الدولي للتصدي إلى تلك الأفعال.