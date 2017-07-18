قطر توجه مواطنيها بضرورة الحصول على تأشيرة لدخول مصر

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طالبت الخارجية القطرية من رعاياها والذين يرغبون فى الذهاب الى مصر تقديم طلبهم مسبقا للحصول على تأشيرة خاصة بعد أن قررت القاهرة فرض التأشيرة عليهم ابتداء من يوم الخميس القادم، في أحدث تداعيات الخلاف القائم بين قطر وعدد من الدول عربية على رأسها السعودية والإمارات ومصر والبحرين، والتي كانت قد قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة فى 5 يونيو الماضى .

وصرحت وزارة الخارجية القطرية عن مصدر مسؤول لم تريد الكشف عن أسمه والذي يعمل بإدارة الشؤون القنصلية لديها تعليقه: “أنه وفقاً إلى قرار السلطات المصرية بفرض تأشيرة دخول على مواطني دولة قطر، فإن هذا سيتطلب من المواطنين القطريين الحصول على تأشيرة قبل الدخول لجمهورية مصر العربية وذلك ابتداء من يوم الخميس الموافق 20 يوليو 2017 “.

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وقال المصدر أنه من الممكن الحصول على التأشيرة من السفارات المصرية بالدول الأخرى أو من مكتب رعاية المصالح المصرية السفارة اليونانية في العاصمة القطرية الدوحة، والواقع في نفس مقر السفارة المصرية سابقا بالمنطقة الدبلوماسية بالدوحة، بعد أن قررت مصر أن تنوب عنها اليونان فى الأمور الخاصة برعاية المواطنين من الجانبين .

وكان قد صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية المستشار “أحمد أبو زيد”،يوم الاثنين بأن مؤسسات الدولة المعنية قد قررت بالفعل ً فرض تأشيرة دخول مسبقة على مواطني قطر تنفيذا لمبدأ المعاملة بالمثل وهو ما كانت قد قررته قطر منذ سنوات.

وأضاف “أبوزيد”: “أنه ليس من المعقول ان تستمر مصر فى إعطاء مزايا واستثناءات لقطر في ظل مواقفها المضادة”.

وتابع “أبو زيد “أن مصر “قرر هذه الاجراءات بالشكل الذى يعمل على عدم الإضرار بمصالح الشعب القطري، خصاة فى ظل وجود حالات لها طبيعة حرجة او انسانية “.

وأكد على أنه تم استثناء القطريين من أبناء الأم المصرية، وأزواج المصريين، والطلبة القطريين الذين يدرسون داخل مصر شرط الحصول على التأشيرة المسبقة.