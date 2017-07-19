تعرف على أفضل مدينة عربية “للعمل والإقامة” على مستوى العالم

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خرجت بعض التصريحات الهامة والصادرة من “إبسوس للمدن العالمية” التي أكدت أنه قد أظهر مؤشر إبسوس للمدن العالمية لعام 2017 أن العاصمة الإماراتية والتي تتبع أبوظبي قد تمكنت من الحصول على المركز الثاني على مستوى العالم لتصبح أفضل مدينة عربية صالحة للعمل والإقامة بالإضافة إلى الاستثمار وممارسة الأعمال.

تمكنت الإمارات من التفوق في هذه النتائج على عدة مدن أوروبية وعالمية هامة على مستوى خريطة الكرة الأرضية بوجه عام حيث فازت على العاصمة البريطانية لندن بالإضافة إلى العاصمة باريس والعديد من المدن العالمية الهامة الأخرى والشهيرة ايضًا.

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جدير بالذكر أن نيويورك قد حصلت على المركز الأول في هذه النتائج حيث فازت بفارق ضئيل عن الإمارت بحوالي 2 بالمئة وذلك بناءًا على الاستبيان الذي أجرته مؤخرًا مؤسسة إبسوس وتم الإعلان عنه.

أكدت المؤسسة على أنه قد تم عمل استطلاع آراء أكثر على أفضل الدول والمدن من حيث العمل والإقامة على مستوى العالم وقد شارك بالاستطلاع أكثر من 18 ألف شخص من مختلف المستويات والأعمار والمهن بمختلف الدول من مختلف أرجاء العالم.

من جهة أخرى قد ورد في تصريحات أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الإماراتية مؤخرًا والتي نشرها على موقع التواصل الإجتماعي تويتر: “أبوظبي الثانية عالميا كأفضل مدينة للعمل والإقامة وممارسة الأعمال”، وتابع في تغريدة: “وفق مؤشر “Ipsos” للمدن العالمية لعام 2017. الرؤية والتخطيط والعمل هو الفرق.”

وأشارت النتائج إلى ارتفاع كبير في النظرة الدولية تجاه العاصمة الإماراتية كمركز للمشاريع والأعمال، حيث أعرب أكثر من خمس المشاركين في الاستطلاع عن اختيارهم أبوظبي كأفضل مدينة لممارسة الأعمال.

وذكرت المؤسسة أنه قد ظهر من خلال هذا الاستطلاع أن هناك ثلاثة أجيال مختلفة قد أكدت على نبوغ وتقدم الإمارات وهم جيل الشباب، الذي رمز له بجيل “إكس” وبالتالي كان جيل الألفية بالإضافة إلى جيل “زي”، حيث أكدوا على أبوظبي وأنها أفضل مدينة إلى جوار اختيارهم نيويورك لتتصدر.