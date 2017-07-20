السعودية: الدول المقاطعة لم تتخلى عن قائمة ال 13 مطلب كما يقال

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قامت المملكة العربية السعودية في بيان لها بنفي ما تردد خلال الفترة الأخيرة حول تخلي الدول الأربعة المقاطعة لقطر عن المطالب ال 13 التي أرسلتها إلى الدوحة لإنهاء تلك المقاطعة.

كما أكد “عبد الله المعلمي” المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، خلال مجموعة من التصريحات لقناة الحدث من نيويورك أنه يجب على قطر الإلتزام بالمبادئ الست التي تم تحديدها من قبل الدول الأربعة وذلك بعد الاجتماع الذي تم في القاهرة، هذا بجانب تنفيذ قائمة المطالب كاملة.

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الجدير بالذكر أنه قد انتشر تقرير من قبل موقع بي بي سي خلال الفترة الماضية تحت عنوان “الدول المقاطعة لقطر تتخلى عن مطالبها بالالتزام بِكامل مطالبها” حيث ذكر مجموعة من الدبلوماسيين الإماراتيين والبحرينيين والمصريين والسعوديين أن ما يهم الدول الأربعة خلال الفترة الحالية من قطر هو الالتزام بالمبادئ الستة التي اتفق عليها الممثلين في القاهرة.

ونفت الدوحة بشدة الاتهامات التي وجهت إليها من قبل الدول الأربعة والتي جاءت نتيجة لها قطع العلاقات بين قطر والدول الأربعة، وكانت تلك الاتهامات بدعم الإرهاب بجانب التدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

و في الثاني والعشرين من يونيو قدمت الدول الأربعة قائمة تحوى عدد 13 مطلب موجهة إلى قطر لإنهاء تلك المقاطعات وكان على رأس تلك المطالب إغلاق قناة الجزيرة وتقليص العلاقات مع إيران و إغلاق القاعدة العسكرية التابعة لتركيا في قطر، و لكن قطر قابلت تلك المطالب بالرفض.

كما أن الكويت تقوم بلعب دور الوسيط بين الدول، في حين أن مندوب المملكة العربية السعودية قد أكد أن استعانة قطر بالجهات الأجنبية هو ما يفسد الأمر، كما أن قطر تميل إلى تهويل الأمور أكثر من اللازم وأنها غير محاصرة على حد قوله، وفي حالة عدم استجابة الدوحة فإن هذا سيدفع الدول الأربعة إلى الذهاب إلى المحافل الدولية بما فيها مجلس الأمن.