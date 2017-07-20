تقليص عدد الدبلوماسيين وإغلاق مكتب إيران العسكري في الكويت على خلفية قضية التخابر

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تقدمت الكويت إلى السفارة الإيرانية المقامة على أراضيها بطلب تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين لدى السفارة إلى 4 بعد أن كان العدد 19 دبلوماسي، وقد جاء هذا الطلب بعد اتهام إيران بتدريب خلية إرهابية على أراضيها.

كما وقامت الحكومة الكويتية اليوم الخميس بارسال احتجاج في صورة مذكرة إلى السفارة الإيرانية المقامة على أرض الكويت والتي طالبت من خلالها الكويت بضرورة القيام بإغلاق المكتب العسكري والملحقية الثقافية التابعة لإيران في الكويت.

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وعلى خلفية الحكم النهائي الصادر في حق “خلية العبدلي” والذي أفاد بتورطها في قضية التخابر مع إيران وحزب الله اللبناني التابع للجماعات الإرهابية، فقد أرسلت الكويت مذكرة إلى السفارة الإيرانية تمنحهم خلالها مدة 45 يوم سماح لمُغادرة الدبلوماسيين الأراضي الكويتية بجانب قرار توقيف كافة اللجان المشتركة بين البلدين.

وأصدرت محكمة التمييز التابعة للكويت قرارها بسجن كافة المتهمين في قضية “خلية العبدلي” وهي الخلية المتهمة بالتخابر مع إيران و حزب الله اللبناني لمدة سنوات متتالية وكان هذا القرار يوم الأحد الماضي.

الجدير بالذكر أن تلك القضية بدأت منذ إعلان وزارة الداخلية عن ضبطها مجموعة من المنتمين إلى الخلية الإرهابية، هذا بجانب عصورها في منطقة العبدولي شمال العاصمة الكويتية على العديد من مصادر الأسلحة وكان هذا عام 2015.

وقامت المحكمة بتوجيه العديد من الاتهامات على رأسها اتهامات للتَخابر مع حزب الله وإيران، هذا بجانب القيام بالعديد من الأعمال التي تصيب سلامة الأراضي التابعة لدولة الكويت وكذلك تهدد وحدة البلاد وأمنها.