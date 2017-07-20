العاهل السعودي يصدر أمر ملكي بالقبض على أمير سعودي لقيامه بالاعتداء على المواطنين

Advertisements

قام الملك “سلمان بن عبد العزيز” العاهل السعودي بإصدار أمر فوري بإلقاء القبض على “سعود بن عبد العزيز” و هو بن مساعد “سعود بن عبد العزيز أل سعود”

و جاء هذا القرار من قبل العاهل السعودي بعد ظهور الملك السعودي في مجموعة من مقاطع الفيديو التي تحوى الكثير من الانتهاكات والتجاوزات، وصدر القرار بالقبض عليه هو ومن كان معه في تلك المقاطع.

Advertisements

الجدير بالذكر أن الأفعال التي قاموا بها تتطلب التحقيق معهم في كافة الجنايات التي قاموا بها و تطبيق العقوبات المغلظة عليهم، وذلك بعد الاستماع إلى كافة المتضررين والشهود الذين تم الإعتداء عليهم وذلك للعمل على إرجاع حقوقه وتحقيق الإنصاف والعدالة.

و حتى يتم صدور الحكم الشرعي بحق هؤلاء شدد القرار الملكي على عدم الإفراج عن أي منهم، وذلك لكي يتم اتخاذ القرارات الرادعة لمثل تلك السلوكيات منعا لتكرارها مرة أخرى، هذا في ظل سعى العاهل السعودي لحماية حقوق البلاد والمواطنين.

ة تطبيق للشرع العادل الذي يقوم على منع التجبر والظلم والإساءة والأذى والتعدى، هذا والوقوف في وجه جميع المخطئين مهما كانت المكانة والمنزلة التي يتمتعوا بها في البلاد.

وأضاف العاهل السعودي في نهاية القرار أنه لابد من التشديد على كافة المخالفات و التجاوزات التي تتم و خاصة من تقوم على استغلال المكانة والنفوذ، و تعمل على تعدى كافة الضوابط والأنظمة التي تسير الدولة وفقا لها، حيث من الضروري أن يتم تحويل هؤلاء إلى المحاكم الدولية وذلك لتطبيق القانون.