تحذير قوى يوجهه عباس إلى إسرائيل لفَرضها وقائع جديدة على المسجد الأقصى

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قام “محمود عباس” الرئيس الفلسطيني بتوجيه مجموعة من التحذيرات إلى إسرائيل، بسبب ما تشهده منطقة الأقصى من توتر خلال الأيام القليلة الماضية بسبب الحقائق الجديدة التي تقوم إسرائيل بفرضها على أرض المسجد الأقصى.

و جاء البيان الذي نشر عن طريق وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية من قبل رئيس الدولة، حيث وجه خلال البيان العديد من التحذيرات مما تقوم به إسرائيل من محاولة فرض حقائق جديدة على أرض المسجد الأقصى والتي تحاول من خلالها الاستهانة بمشاعر الفلسطينيين والعرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم.

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كما قام الرئيس الفلسطيني بمجموعة من الاتصالات لعدد من العواصم، وقام بإرسال وفد فلسطيني إلى العاصمة الأذرية لعقد اجتماع فوري موسع ليشمل القضية الفلسطينية و عرض المستجدات التي تتم على أراضي القدس والمسجد الأقصى.

كما وأكد البيان أن مهمة الوفد الفلسطيني تقوم على وقف كافة الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل في الأراضي خلال الفترة الماضية وذلك إحتراما للوضع التاريخي والديني للمكان و احتراما لحرية العبادات.

وناشد عباس الأمم العربية والإسلامية بضرورة الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني حتى يحصل على الدعم في القدس لحماية المقدسات في القدس.

كما قام “إسماعيل هنية” رئيس المكتب السياسي لحركة حماس بالدعوة إلى عقد قمة عربية إسلامية طارئة تقوم على نصرة المسجد الأقسى وإيقاف الأجراءات الجديدة التي تتخذها إسرائيل فيه.

و خلال التصريحات أكد هنية على تعرض المسجد الأقصى لخطر حقيق من المحتم أنه سيؤثر على مكانته وقدسيته، و دعا من خلال التصريحات كافة الأمم العربية والإسلامية إلى ضرورة الإسراع في التحرك لنصرة الأقصى.