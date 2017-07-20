اسرائيل تتأهب خوفا من “جمعة غضب”

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قام الجيش الاسرائيلي يوم الخميس بالاعلان انه سوف يبقى على 5 كتائب اسرائلية في حالة تأهب ، و ذلك بما في الضفة الغربية المحتلة ، و قد جاء ذلك الاجراء تحسبا من يحدث اندلاع في و مواجهات خلال يوم الجمعة ، و ايضا بسبب استمرار التوتر حول المسجد الاقصى بعد ان تم وضع آلات لكشف المعادن عند مداخل المسجد ، و قد اثار هذا الأمر غضب المصلين المسلمين والقيادة الفلسطينية.

و الجدير بالذكر ان هناك دعوات فد تزايدت تدعوا الى “جمعة غضب” و جاء ذلك مع رفض الفلسطينيين لليوم الخامس على التوالي ، بان يقوموا بأداء الصلاة داخل المسجد كنوع من الاجتجاج على اجراءات الكيان المحتل التي قامت الجمعة الماضي بفرضها على المسجد ، و ذلك بعد هجوم تم خلاله مقتل شرطيان اسرائيليان و ثلاثة مهاجمين من عرب إسرائيل.

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و يذكر ان المهاجمين الثلاثة الذين هم من بلدة ام الفحم العربية في إسرائيل قاموا باطلاق النار على الشرطة الإسرائيلية في البلدة القديمة ، وذلك قبل أن يهربوا الى باحة المسجد الاقصى حيث لحقت بهم الشرطة و قتلتهم.

و في نفس السياق قامت السلطات الإسرائيلية بفرض بعض التدابير ، وجاء ذلك بعد قرار غير مسبوق بإن يتم اغلاق باحة مسجد الأقصى أمام المصلين ، و هذا ماا أثار غضب المسلمين و ايضا غضب سلطات الأردن الذي تقوم بالاشراف على المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة.

و الجدير بالذكر ان القوات الإسرائيلية قامت باغلاق أجزاء من القدس الشرقية خلال يوم السبت و بقي المسجد الأقصى مغلقا حتى ظهر يوم الاحد ، وبعدها تم فتح بابان من أبواب المسجد أمام المصلين ، لتكون مفاجأة لهم بأن القوات المحتلة قد قامت بوضع و تركيب أجهزة لكشف المعادن ، فقام مسؤولون من الأوقاف الاسلامية برفض الدخول الى المسجد و قاموا بتأدية الصلاة في الخارج.

و يذكر ان الرئيس الفلسطيني محمود عباس قد قام بأجراء مكالمة هاتفية بالرئيس التركي رجب طيب اردوغان و ذلك لاجل بحث الازمة.