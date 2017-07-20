الكويت تخفض عدد الدبلوماسيين الايرانيين

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قامت دولة الكويت خلال يوم الخميس باصدار قرار بطرد نحو 15 دبلوماسيا إيرانيا ، و جاء ذلك بعد شهر تقريبا من تثبيت محكمة التمييز بإدانة عناصر خلية “إرهابية” ، وكانت التهمة “التخابر” مع الجمهورية الإسلامية ايران ، و جاء ذلك وفقا لمصدر حكومي.

و الجدير بالذكر ان المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه قد صرح لوكالة فرانس برس ، وكالة الانباء الفرنسية ، بإن هناك قرار اخر قد صدر بإن يتم اغلاق البعثات العسكرية و الثقافية و التجارية الإيرانية في داخل دولة الكويت .

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و يذكر ان محكمة التمييز قد قررت في يوم 18 من شهر يونيو ، بالحكم بالسجن المؤبد على “العقل المدبر” لما عرف ب”خلية العبدلي” ، وذلك بناء على اتهامه بتهمة “التخابر” مع إيران و حزب الله اللبناني ، و قد تم اصدار قرار بسجن عشرين متهمين آخرين في القضية ما بين خمس سنوات و 15 سنة.

و الجدير بالذكر ان الخلية الارهابية كانت تحتوى على حوالي 26 شخصا ، جميعهم حاملين للجنسية الكوتية باستثناء شخص واحد يحمل الجنسية الايرانية و لكنه استطاع ان يهرب .

و يذكر ان وكالة الانباء الكويتية الرسمية قد افادت من جهتها بان الكويت قد قام بطلب تخفيض عدد الدبلوماسيين الذين يعملون في السفارة الإيرانية لدى دولة الكويت ، وايضا بان يتم إغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة الايرانية وتجميد أي نشاطات تعمل في إطار اللجان المشتركة بين كلا من الكويت و ايران.

و الجدير بالذكر انه تم النقل عن الوكالة الكويتية بحسب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية يوم الخميس ، بانه تم إبلاغ السفير الإيراني في الكويت بالقرارات التي اخذتها السلطات الكويتية بان يتم خفض عدد الدبلوماسيين العاملين بالسفارة الايرانية بالكويت ، و ايضا تم ابلاغهم بإغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة و ايضا تجميد أي نشاطات في إطار اللجان المشتركة بين كلا من الكويت و ايران .

و الجدير بالذكر انه لم يتم التوضيح من قبل السلطات الكويتية عن عدد الدبلوماسيين الايرانيين الذي تم القرار من قبل الكويت بطردهم