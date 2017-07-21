قطر تتهم الإمارات بالوقوف وراء محاولة اختراق وكالة الأنباء القطرية فى مايو الماضى

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قالت وزارة الداخلية القطرية، اليوم الخميس،أن نتائج التحقيق في واقعة اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية في 24 مايو الماضي، وتم نشر تصريحات نسبت لأمير قطر الشيخ “تميم بن حمد”، والتى كانت أحد أسباب نشوب الأزمة القائمة، واتهمت إحدى دول المقاطعة بالقيام بعملية القرصنة الإلكترونية على الوكالة .

وصرح مصدر مسؤول في مؤتمر صحفي، إن عناوين بروتوكول الإنترنت ” IP Addresses ” وهي أحد الطرق للاختراق، اتضح أنها آتية من إحدى دول التي قررت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر ولكن أصر على ألا يذكر اسم هذه الدولة.

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وتطلق قطر على الدول الأربع التي قاطعتها، المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر، بأنها “دول الحصار”.

وأثناء المؤتمر الصحفي قام مسؤول وزارة الداخلية بعرض فيديو يشرح فيه كيف تم القيام بعملية الاختراق قال فيه إن عناوين عن طريق ” IP Addresses ” بروتوكول الإنترنت والتى وضح أنها مسؤولة عن الاختراق والتى أكد أن مصدرها هو أحد الدول التي قررت فرض الحصار الحالي على قطر وشعبها .

وفى غضون المؤتمر الصحفى والرد على أسئلة الصحفيين، قال رئيس لجنة التحقيق فى الواقعة المقدم “على محمد المهندي”، “لا أخفيكم سرا أنها دولة الإمارات”.

وفى وقت سابق، كانت الإمارات قد صرحت بأنها تنفي تماما صحة التقرير الذي نشرته صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية والتى قالت فيه أن الإمارات تقف وراء اختراق وكالة الأنباء القطرية الرسمية “قنا”.

وصرح وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية “أنور قرقاش”، يوم الاثنين الماضي، بإن ما نشرته صحيفة “واشنطن بوست” ليس صحيحاً على الإطلاق “.