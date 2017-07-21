“تيلرسون” يدعو دول المقاطعة لرفع “الحصار البرى” عن قطر

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قال وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون”،اليوم الجمعة، أنه لابد من رفع ما أسماه بالحصار البري عن قطر، كونه يرى أن القطريين يتعاونون بشكل كبير ويحققون تقدماً في مذكرة التفاهم.

وكانت قد وقعت واشنطن وقطر مذكرة تفاهم حول الالتزام بمكافحة الإرهاب،وذلك أثناء زيارة “تيلرسون” إلى قطر في 11 يوليو الجاري.

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ووجه “تيلرسون”، كلمة للصحفيين، خلال استقباله لوزير خارجية سلطنة عُمان “يوسف بن علوي”،قال فيها إن “هناك بعض المحاولات الإيجابية، والقطريون يسعون بشكل متقدم نحو تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعتها مع الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب والتصدى لتمويل الإرهاب، وينفذونها بشكل قوي، وأرى أننا راضون عن المساعي التي يبذلونها”.

وتابع “تيلرسون” أن “أأرى أيضا أن القطريون أعربوا عن رغبتهم في الجلوس على طاولة التفاوض مع الدول الأربعة “المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر” لبحث قائمة المطالب، وأعتقد أنهم أشاروا أيضا إلى حتمية احترام سيادة وكرامة كل الأطراف في هذه المناقشات”.

وأضاف “تيلرسون” : “أنه يآمل أن تبحث الدول الأربع المذكرة، كإثبات على حسن نوايا القطريين، ومن ثم رفع هذا الحصار البري الذي أصبح يؤثر سلبيا بقوة على الشعب القطري”.

وكان قد أنهى وزير الخارجية الأمريكي “ريكس تيلرسون” زيارته للدوحة الأسبوع الماضي في نهاية جولته الخليجية والتى كان يسعى من خلالها لتخفيف حدة التوتر بين قطر والدول العربية الأربع المقاطعة لها بدون أن يصدر عنه أية تصريحات بشأن التوصل لأية حلول أو تقدم لإنهاء الأزمة القائمة .

وكان “تيلرسون” قد رفض أن يجيب على أية أسئلة بعد لقائه بأمير “قطر تميم بن حمد آل ثاني” لبحث تداعيات الازمة بين قطر وجيرانها الأربعة، “السعودية والإمارات والبحرين ومصر”، والذين أعلنوا فى وقت سابق قرارهم بقطع علاقاتهم معها .

وأنتهت أيضاً مفاوضات “تيلرسون” مع وزراء خارجية الدول المقاطعة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بدون أن يتم التوصل إلى أى حلول للنزاع القائم والمستمر منذ أكثر من شهر.

وفى وقت سابق ،كانت قد صرحت “نورة الكعبي”، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أنها تشكك فى “مذكرة التفاهم” التي قامت قطر والولايات المتحدة الأمريكية بتوقيعها فيما يخص وقف تمويل الإرهاب والتصدى له .

وأضافت الوزيرة بأن قطر كانت قد وقعت فيما سبق على تعهدات فى أعوام 2013 و2014 ولم تلتزم نهائياً بها.