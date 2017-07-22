علياء آل ثاني: لم يكترث أحد لاتهامات مصر لنا بدعم الإرهاب

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صرحت “علياء أحمد آل ثاني”، سفيرة قطر لدى الأمم المتحدة، إن مصر تعمل على استغلال مقعدها في مجلس الأمن للسعي وراء أغراض سياسية معينة، وأضافت أن أعضاء مجلس الأمن لم يكترثوا بما وصفته باتهامات تم توجيهها من مصر ضد قطر.

وذلك بعد أن وجه ” عمرو أبو العطا ” مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة اتهامات لقطر باتباعها سياسة مساندة وداعمة للإرهاب والتى تقف على موقف مضاد للقرارات التى يقرها مجلس الأمن الدولي فى الشأن الذى يخص مكافحة الإرهاب، وكان قد وصف موقف الدول الأعضاء داخل مجلس الأمن الدولي لقطر بـ”الوضع المشين”.

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وأضافت السفيرة القطرية في تصريحات إعلامية إن “ما قاله سفير الوفد المصري أمس في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن ، يوم الخميس الماضى دليل قاطع على استغلال مصر لعضوية مجلس الأمن لما يخدم مصالحها السياسية الخاصة، ونحن لا نقبل هذه الاتهامات الزائفة، والتي تأتي ضمن الحملة الهجومية والغير مبررة والتي تركز على إسقاط قطر، وبالطبع مصر جزء من هذه الحملة ” .

وتابعت: “أنه لم يهتم أحد حقاً باتهامات مصر لنا وهذا هو ما شعرنا به وصدر عن جميع أعضاء مجلس الأمن” .

وعن ما تسعى إليه قطر بشأن مكافحة الإرهاب، قالت السفيرة: “قطر تملك تاريخ واضح عندما أردنا الحديث عن مكافحة الإرهاب والتطرف الضارى وجهودنا تجد اعتراف بها لدى كل الدول وجميعها ترحب بالدور الرائد سواء في المنطقة العربية أو خارجها بما تفعله قطر في مكافحة الإرهاب” .

وأردفت السفيرة القطرية أن مذكرة التفاهم التي وقعتها قطر والولايات المتحدة حول مكافحة دعم الإرهاب، قائلة إن الدوحة “تشجع كل الدول في المنطقة لاتخاذ نفس الخطوة”.

وكان السفير”أبو العطا” ممثل الوفد المصري لدى الأمم المتحدة، ، قد قال أثناء كلمته التى ألقاها أمام جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدة بتحديث منظومة لجنة عقوبات جماعتي “داعش” و”القاعدة” الارهابيين، إن مصر تؤكد أن “النظام الحاكم في قطر يتبع سياسة دعم الإرهاب ومساندته و إمداده بالسلاح وجعل أرضه الملاذ الآمن وبث روح التحريض، ووهو ما تعاني منه دول أخرى مثل ليبيا و سوريا و العراق و في دول أخرى” وذلك بحسب ما ذكرته الوسائل الاعلامية الرسمية .