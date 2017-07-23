سفير قطر يدعو روسيا للتدخل لحل الأزمة بين قطر والدول العربية

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طالب “فهد بن محمد العطية” السفير القطري من روسيا ضرورة التدخل من أجل الوصول لحل سريع من شأنه القضاء على الأزمة التي تمر بها المنطقة، حيث أعلن أن الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لابد أن تُحل عن طريق الحوار وفق ما أعلنت عنه موسكو خلال الفترة الأخيرة.

و قد قام موقع وكالة سبوتنيك الروسية اليوم بنشر تقرير عن المقابلة التي أجرتها روسيا مع السفير القطري، وأكد الموقع أن السفير القطري أن روسيا أكدت أنها على استعداد للتدخل من أجل الوصول إلى حلول سريعة لتلك الأزمة، وأن الحلول في مثل تلك الأزمات لابد أن تأتي من خلال طاولة الحوار بين الدول المعنية.

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وأضاف السفير القطري خلال تصريحاته، أن خطاب تميم الذي قام به خلال الساعات القليلة الماضية قد شمل شكر موجه من قبله إلى روسيا على الجهود المبذولة من قبلها لأجل حل تلك الأزمة.

وأضاف أن أمير قطر طرح تساؤل عن الأفعال التي تقوم بها دول الحصار، كما أضاف مجيبا أن ما تقوم به دول الحصار من خلال التحركات التي تتخذها هي محاولة قلب دول العالم لاتخاذ مواقف مضادة من قطر، وذلك من خلال محاولة اقناع الدول بالوقوف في صفهم أو حتى اتخاذ نفس الموقف من قطر.

هذا وأكمل السفير القطري خلال تصريحاته، أن عدد من الدول رفضت المحاولات التي قامت بها دول الحصار و أعلنت عن رفضها بصورة واضحة من خلال التصريحات التي طالبت فيها دول الحصار باللجوء إلى مائدة الحوار.

وأضاف في نهاية التصريحات التي قام بها أن اعتبار روسيا عُضو دائم في مجلس الأمن وكذلك هى أيضا أهم الدول التي شاركت في تأسيس نظام الأمم المتحدة فإن هذا يجعلها حامية للمبادئ الرئيسية التي تقوم عليها تنظيمات للعلاقات بين الدول على مدى سنوات كثيرة، ومن تلك المبادئ التي تحرص روسيا عليها عدم السيادة وعدم التدخل في أنظمة الدول و كل ما تقوم دول الحصار به حاليا والانتهاكات التي تحاول دول الحصار القيام بها في حق قطر في ظل هذا الخلاف.