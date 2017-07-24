وزارة الحج السعودية تعلن عن طريقة التسجيل والحجز الإلكتروني للحجاج

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قامت وزارة الحج والعمرة والسعودية بالإعلان عن كيفية إتمام عملية التسجيل و الحجز بالنسبة لحجاج هذا العام 1438 فى موسم الحج القادم وذلك عن طريق موقعها الإلكترونى التي قد سبق وأن تم إنشاؤه والإعلان عنه على شبكة المعلومات الدولية العنكبوتية “الإنترنت”.

أتي هذا الإعلان في إطار حرص الوزارة على التفاعل مع السادة المواطنين من كافة الأنواع وتوعيتهم بكافة الضوابط اللازمة والخاصة بالحج والتي تم تقريرها من أجل إتمام عملية الحج هذا العام لكي يمكنها من الحصول علي موسم حج ناجح.

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كما نشرت وزارة الحج والعمرة السعودية في بيانها طريقة التسجيل على موقعها خطوة بخطوة، لكي يتمكن السادة الحاج من المشاركة فى خدمة الحجاج التي قامت بالإعلان عنها لكي تيسر عليهم كافة الإجراءات هذا العام ولكي تناسب مختلف أنواع الحجاج من كافة البلاد.

وأكدت وزارة الحج السعودية في بيانها أن الخطوات تناسب السادة الراغبين في اداء كلاً منوالعمرة السعودية حيث يمكنهم عن طريق التسجيل الإلكترونى لكي يتمكنوا من إتمام عملية الحجز كحل وحيد حاليًا.

من جهة أخرى، قد قامت وزارة الحج والعمرة السعودية بالإعلان عن موعد التسجيل عبر موقعها حيث قررت أن يكون بداية من اليوم الاثنين 24 من يوليو 2017 فى تمام الساعة الثامنة صباحًا، وذلك من أجل التيسير على كلاً من السادة المقيمين داخل المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى السادة المواطنين والوافدين من الدول الأخري ايضًا لعام 2017.

ويمكن للمواطنين الاشتراك والتسجيل بشكل مباشر عبر موقع وزارة الحج والعمرة السعودية عن طريق الفيديو التالى حيث تم توضيح طريقة التسجيل بشكل سهل وبسيط ويناسب الراغبين فى حج الداخل للعام الهجرى 1438 وذلك من خلال الفيديو التالي:

من ناحية أخرى، بالنسبة بالزيادة الجديدة التي وردت على أسعار تذاكر الحج والخاصة بطيران الحج السياحى، من المقرر أن يتم حسمها خلال الـ48 ساعة المقبلة حيث كانت قد أعلنت عنها شركة مصر للطيران فى الأيام القليلة السابقة، وقد خرجت بعض الأنباء المشيرة إلى وجود زيادات قد تصل إلى 140% وذلك مقارنة بأسعار الحج المقررة في العام الماضي.

وقد أثرت هذه الأخبار بشكل سلبي على المواطنين الراغبين في الحج بالإضافة إلى شركات السياحة وخاصة بعد أن طالب الحجاج الشركات بالالتزام بالبرنامج دون دفع الزيادات الجديدة طبقًا للعقود التي قاموا بالتوقيع عليها، ورفضوا أي تعديل علي أسعار تذاكر الطيران.