تقرير امريكي يكشف عن وجود ازمة اقتصادية قطرية بسبب المقاطعة العربية لها

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تم التأكيد وفقا لتقرير تحليلي أمريكي، عن أن استمرار وجود حصار خليجي عربي لدولة قطر سيؤدي إلى وجود أزمات ضخمة لقطر في الفترة القادمة ، و قد تم التشديد على أن تصوير قطر بانها لا تتأثر بالأزمة القائمة لها بسبب المقاطعة الخليجية العربية هو أمر غير صحيح.

و الجدير بالذكر أنه حسب التقرير الذي تم نشره على الموقع الأمريكي “فوكس نيوز” ، فإنه بالرغم من الصورة الظاهرة بأن قطر متماسكة و ثباتها على موقفها تختفي الحقيقية التي تأكد على وجود مأساة اقتصادية قد تصيب هذا البلد الخليجي ، و ذلك لأن الاقتصاد القطري مرتبط بقوة شديد مع اقتصادات اغلب الدول التي أعلنت المقاطعة إن لم يكن كل الدول التي أعلنت المقاطعة.

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و يذكر انه تم الكشف من قبل هذا التقرير عن أن قطر تقوم بإنفاق أموال كثيرة حاليا و ذلك من اجل توفير طعام لسكانها ، و اصبح الوضع مكلف جدا بسبب ان الطعام يأتي عن طريق الجو و ذلك بسبب غلق كل الطرق البرية والبحرية لان جميعها مرتبط مع الدول الخليجية التي قامت بإعلان مقاطعتها لقطر في وقت سابق.

و قد اكد التقرير بأن الحكومة القطرية تدعي صلابة اقتصادها بسبب وجود أموالا كثيرة تملكها قطر تمكنها من ان تحقق الاستقرار المطلوب للاقتصاد ، غير أن الجميع يعلم أن تلك القوة الاقتصادية التي تظهرها قطر لن تستمر طويلًا ، وأن الحكومة القطرية لن تتحمل ان تصرف كل تلك الأموال الطائلة لاستيراد الطعام المطلوب لأجل تلبية احتياجات السكان.

و فد تم التوقع في التقرير بأن قطر ستقوم بمواجهة أزمة سيولة كبيرة في المستقبل، وسيكون لتلك الأزمة آثار كبيرة على الجميع ، و من هذه الآثار امتناع أصحاب العمل في قطر عن دفع رواتب العمالة الاجنبية، وايضا سوف توجد أزمات أخرى وفقا للتقرير ستواجه العمالة والتشغيل في قطر من بينها خفض عدد العمالة ، و ايضا هرب العمالة الموجودة في الإمارة بسبب انها سوف تعاني من تاخر في تسلم رواتبهم في الفترة المقبلة.