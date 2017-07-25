العاهل السعودي ينيب ولي العهد شؤون البلاد خلال اجازته الخاصة

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قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يتسلم إدارة شؤون المملكة العربية السعودية، و ذلك بعد ان توجه الملك سلمان بن عبد العزيز إلى الخارج في إجازة خاصة خلال يوم الاثنين، و ذلك وفقا لما قام بإعلانه الديوان الملكي.

و الجدير بالذكر ان وكالة الانباء الرسمية قد صرحت أن الملك السعودي قد قام بأصدار امرا من خلال يتم إنابة ولي العهد ادارة شؤون الدولة و رعاية مصالح الشعب السعودي خلال فترة غيابة عن المملكة العربية السعودية.

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و الجدير بالذكر أنه في يوم 21 من شهر يونيو، قام العاهل السعودي الذي يبلغ من العمر 81 عاما بتعيين ابنه الأمير محمد بن سلمان الذي يبلغ من العمر 31 عاما وليا للعهد بدلا من ولي العهد الأساسي للبلاد محمد بن نايف ابن شقيق الملك سلمان بن عبد العزيز الملك الحالي للمملكة العربية السعودية، و ايضا قام بإقالته من جميع المناصب الحكومية التي كان يشغلها .

و يذكر انه من المعروف عن ولي العهد الجديد بأنه يتوجه نحو الاصلاح في المملكة العربية السعودية، التي تتقيد بقوانين محافظة قوية ، و لكن على جانب اخر فانه يفتقر إلى الخبرة السياسية من أجل أن يقود المملكة، التي تعد أكبر مصدر للنفط في العالم كله.

و في نفس السياق فإن أهم سياسات المملكة العربية السعودية الخارجية تتمثل في مشاركة المملكة في الحملة العسكرية في اليمن حيث تقوم بقيادة تحالفا عربيا منذ أكثر من عامين و ذلك من اجل دعم الرئيس اليمني الحالي ضد المتمردين الحوثيين.

وأيضا فإن المملكة العربية السعودية تواجه أزمة إقليمية خطيرة منذ ان قامت الرياض وثلاث من حليفتها و هما جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بقطع العلاقات مع إمارة قطر، بتهمة دعم قطر “للإرهاب” والجماعات الإرهابية التي تهدد الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة العربية و ايضا بسبب التقارب مع إيران التي تعد الخصم الإقليمي للمملكة العربية السعودية، و اخطر خصم لها تتصدى له.